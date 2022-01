Gebruikers internationale laadpassen riskeren BTW-boetes

Consultingbedrijf Ernst & Young (EY) luidt de alarmbel. Wie in het buitenland laadt met een laadpas, en daarover geen BTW aangerekend krijgt, kan daarvoor fikse boetes ontvangen van buitenlandse belastingdiensten.

Wie z’n elektrische auto onderweg gemakkelijk wil opladen beschikt best over een laadpas. Het gaat meestal om een kaartje of een smartphone-app waarmee je de laadpaal scant om die te activeren.

Wie z’n laadpas op naam van een bedrijf heeft staan, krijgt daarvoor vaak facturen met 0% BTW, bijvoorbeeld als de laadpas uitgegeven wordt door een buitenlands bedrijf, of als je bijvoorbeeld laadsessies in het buitenland gedaan hebt.

LEES OOK: Capaciteitstarief kan EV-rijder goedkoper én duurder uitkomen

Volgens consultingbedrijf Ernst & Young (EY) gaat het in de praktijk sowieso vaak mis met de BTW-aanrekening op laadpasfacturen. Daarom heeft EY advies ingewonnen bij het EU BTW-comité, en daar kregen ze het volgende standpunt te horen:

“In het kort, vereist dit principieel een lokale BTW-registratie in alle landen waar de laadpas kan worden gebruikt, ongeacht dat de aanbieder zelf geen buitenlandse BTW krijgt aangerekend over deze elektriciteit. Bij het niet-naleven hiervan kan desbetreffende lidstaat verschillende sancties opleggen, gaande van navordering van lokale BTW, vermeerderd met een proportionele boete en nalatigheidsinteresten berekend over het BTW-bedrag, naast disproportionele boetes voor het niet (tijdig) lokaal registreren en indienen van BTW-aangiftes.”

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.