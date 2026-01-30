Bart De Wever wil Europese klimaatregels afzwakken

Met een zogenaamde “crackdown” op de Europese Commissie, wil Bart De Wever klimaatregels afbouwen en dereguleren.

Op het nieuwjaarsevent “The Future of Europe”, georganiseerd door de collega’s van De Tijd, heeft Bart De Wever gisterenavond enkele stevige uitspraken gedaan.

In het bijzijn van eurocommissaris voor klimaat Wobke Hoekstra zei De Wever dat de Europese regeringsleiders een “crackdown” moeten organiseren op de Europese Commissie. Concreet wil De Wever dat Europese klimaatregels afgezwakt worden, dat er steun komt voor de industrie, deregulering en dat nog bestaande belemmeringen op de interne Europese markt weggenomen worden.

Dit alles moet volgens De Wever concreet besproken worden op een informele Europese top in het Limburgse kasteel Alden Biesen, die op 12 februari 2026 gehouden zal worden.





