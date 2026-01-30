Bart De Wever wil Europese klimaatregels afzwakken
Met een zogenaamde “crackdown” op de Europese Commissie, wil Bart De Wever klimaatregels afbouwen en dereguleren.
Op het nieuwjaarsevent “The Future of Europe”, georganiseerd door de collega’s van De Tijd, heeft Bart De Wever gisterenavond enkele stevige uitspraken gedaan.
In het bijzijn van eurocommissaris voor klimaat Wobke Hoekstra zei De Wever dat de Europese regeringsleiders een “crackdown” moeten organiseren op de Europese Commissie. Concreet wil De Wever dat Europese klimaatregels afgezwakt worden, dat er steun komt voor de industrie, deregulering en dat nog bestaande belemmeringen op de interne Europese markt weggenomen worden.
Dit alles moet volgens De Wever concreet besproken worden op een informele Europese top in het Limburgse kasteel Alden Biesen, die op 12 februari 2026 gehouden zal worden.
3 reacties
Werkelijk niet te geloven dit. Dit flip flop beleid zal ons op termijn zuur opbreken. Wij hebben geen fossiele energievoorraden. We zouden daarom kampioenen moeten zijn in energie-efficiënte en hernieuwbare energie. Conservatieve politici met heimwee nat de goede oude fossiele tijd kunnen we missen als kiespijn. Bij de cdenv hebben ze er ook zo een paar rondlopen. Brouns wil de regels rond stikstof en pesticiden versoepelen terwijl ons drinkwater en onze groenten en fruit nu al vol pesticiden en nitraten zitten.
Juist, dat is wat we nodig hebben: minder klimaat beleid. Schaam je, me De Wever!
Wat een verademing , dat er eindelijk iemand met gezond verstand is, welke inziet dat wij met onze Europese en bij uitbreiding Belgische waanzinnige regulitis, onszelf constant in de eigen voet schieten !!