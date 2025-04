Japan plooit voor Trump: Amerikaanse invoerauto’s mogen onveiliger zijn

Japan overweegt veiligheidseisen voor Amerikaanse invoerauto’s te laten vallen in ruil voor lagere exporttarieven.

“When was the last time you saw a Chevrolet in Tokyo?”, liet Trump zich nogal eens ontvallen tijdens de verkiezingscampagne. Wel, het lijkt er op dat het wel eens voor binnenkort kan zijn.

Onder druk van Trump’s hogere invoertarieven, overweegt Japan immers om een aantal veiligheidseisen te laten vallen voor Amerikaanse invoerauto’s. Het gaat dan bijvoorbeeld om botsveiligheidstest, zo schrijft de Japanse krant Nikkei.

Op die manier zouden Amerikaanse automerken gemakkelijker kunnen exporteren naar Japan. In ruil zou de VS de invoertarieven voor Japanse auto’s op een aanvaardbaar niveau houden.