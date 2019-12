Jaguar I-Pace krijgt 8% meer actieradius dankzij software update

Geheel in Tesla stijl zal Jaguar z’n huidige I-Pace rijders laten genieten van meer range door een eenvoudige software ingreep.

De I-Pace is een volledig elektrische SUV die Jaguar begon te leveren eind 2018. De auto heeft een aantrekkelijk design, hij rijdt goed, maar het grootste kritiekpunt ligt bij het rijbereik. Dat bedraagt op papier 480 km (WLTP), maar in de praktijk moet je eerder rekenen op 280 km.

Boosdoeners zijn het hoge gewicht (2.133 kg), minder efficiënte elektromotoren en de elektronische aansturing.

Jaguar heeft aan Amerikaanse I-Pace rijders gemeld dat ze meer range krijgen door een software update. Het gaat hierbij om efficiëntere aansturing, beter temperatuurmanagement van de batterij en een verhoging van de bruikbare accucapaciteit. Jaguar heeft de kennis hiervoor naar eigen zeggen opgedaan in de voorbereiding van de elektrische eTrophy racewedstrijd.

Door deze ingreep moet de I-Pace 8% aan actieradius winnen. Dat zou de realistische range moeten verhogen naar iets meer dan 300 km. Op officiële cijfers van Jaguar is het nog even wachten. Deze update komt zo goed als zeker ook naar Europa. We hebben Jaguar hierover gecontacteerd en zullen dit artikel updaten wanneer we bevestiging krijgen.

Software ingrepen om de reikwijdte te verhogen zijn geen rariteit bij elektrische wagens. Bij Tesla worden bijvoorbeeld regelmatig updates doorgevoerd die o.a. het rijbereik positief beïnvloeden.