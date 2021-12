Jaguar gaat in winterslaap tot 2025

Bij Jaguar laten ze de wereld even uitzieken van Covid en halfgeleidertekorten, om in 2025 helemaal herboren terug te komen.

Jaguar heeft de afgelopen 20 jaar geprobeerd om de strijd aan te gaan met de Duitse premium-merken Audi, BMW en Mercedes, maar zonder veel succes. Dit jaar besliste de nieuwe CEO Thierry Bolloré dan ook om het geweer van schouder te veranderen. Jaguar zal zich in de toekomst gaan meten met Bentley en Rolls Royce. Een automerk voor de 0,1-percenters dus.

Om zich daarop voor te bereiden hebben ze bij Jaguar beslist om tot 2025 geen nieuwe auto’s meer op de markt te brengen. De huidige modellen blijven tot dan gewoon in het gamma. In 2025 zullen er dan volledig elektrische luxe-auto’s, met prijskaartjes vanaf (vermoedelijk) 200.000€, voorgesteld worden.

De reden die Jaguar aanhaalt, namelijk “zich voorbereiden op de toekomst van het merk”, is ongetwijfeld een deel van het verhaal, maar er spelen allicht nog andere zaken mee.

Wachten op normalisatie

Ten eerste heeft de Covid-pandemie de hele wereldeconomie in een winterslaap gewiegd, en in een dergelijk klimaat is het als niet-optimaal-presterend bedrijf niet eenvoudig om jezelf heruit te vinden.

Verder kan je de komende jaren weinig punten scoren door nieuwe benzine- of dieselwagens op de markt te brengen. Zelfs plug-in hybrides lijken een dood spoor. Binnen enkele jaren mogen ze vermoedelijk geen enkele stad nog binnen, en wie weet worden ze in sommige West-Europese landen wel volledig verboden. Veel consumenten hebben schrik om tot de aankoop van een nieuwe auto met verbrandingsmotor over te gaan, en voelen zich genoodzaakt om nu al volledig elektrisch te gaan, maar dat is voor de meesten nog te duur, of de levertijden lopen te hoog op.

Tegen 2025 zullen veel “deadlines” die door verschillende overheden uitgesproken zijn de afgelopen jaren misschien concreter geworden zijn. Dat zal een stabieler kader creëren om in te ondernemen als autoconstructeur.

Tenslotte is er door de coronapandemie een wereldwijd tekort aan halfgeleiders en batterijen, en misschien wil Jaguar gewoon wachten tot heel die situatie zich normaliseert. Dat kan gemakkelijk nog enkele jaren duren.

