Italië gaat vuile dieselauto’s (Euro 5) verbieden vanaf 1 oktober 2025

Vanaf 1 oktober 2025 voert Italië lage-emissiezones (LEZ) in.

Terwijl de regeringen bij ons nadenken over het afschaffen van lage-emissiezones gaat Italië nieuwe lage-emissiezones invoeren.

Vanaf 1 oktober 2025 komen er verboden voor euro 5-dieselauto’s (of slechter) in de regio’s Piëmont, Lombardije, Emilia Romagna en Veneto. Het wordt allemaal redelijk ingewikkeld met voor elke regio en elke grote stad andere uurroosters voor wanneer het verbod geldt. In Piëmont is de euro 5 diesel bijvoorbeeld verboden van 1 oktober 2025 tot 15 april 2026, op werkdagen van 8u30 tot 18u30. In Venetië is het dan bijvoorbeeld altijd verboden vanaf 1 oktober 2025 en in Lombardije alle dagen van 7u30 tot 19u30.

OOK INTERESSANT: Alle waterstofauto’s die je kan kopen in België

Bestuurders die het verbod negeren, riskeren een boete van 168€. Word je een tweede keer betrapt dan kan je een rijverbod opgelegd krijgen tot één maand.