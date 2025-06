Ionity is China te snel af en begint met bouw ultrasnelle laadpalen

Na de aankondiging van BYD over nieuwe ultrasnelle laadstations in Europa, maakt Ionity bekend dat het nu al begonnen is met de bouw van supersnelle laadpalen.





Eerder deze week kondigde het Chinese BYD aan dat het binnen dit en twaalf maanden een netwerk van ultrasnelle laadpalen gaat uitbouwen in Europa. Nu maakt het Europese Ionity bekend dat het reeds begonnen is met de installatie van supersnelle laadpalen.

De Ionity-laadpalen in kwestie zijn Alpitronic HYC1000-laders. Die leveren een laadvermogen tot 600 kW, en daarmee laad je 300 km rijbereik in minder dan 8 minuten. Nu is het nog wachten op elektrische auto’s die dergelijke laadvermogens ook kunnen opnemen.

LEES OOK: Alle nieuwe elektrische auto’s die in 2026 op de markt komen

BYD’s aangekondigde laadpalen zijn evenwel nog sneller, met laadvermogens tot maar liefst 1.360 kW. De elektrische auto’s die dat vermogen aankunnen zijn er ook nog niet, al belooft BYD zelf op de proppen te komen met EV’s die zo snel kunnen laden.