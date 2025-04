Deze knotsgekke elektrische Hyundai moet in productie gaan!

De Hyundai Insteroid is een raceversie van de Inster, een elektrische stadswagen.

Hyundai is goed bezig op het elektrische front. Voor een merk dat eigenlijk nog altijd niet 100% overtuigd lijkt van elektrisch rijden, maken ze wel zeer goede elektrische auto’s. Dat begon eigenlijk al in 2016 met de eerste Ioniq. De Ioniq was een grijze muis met een hoog Toyota Corolla-gehalte. Prijs-kwaliteit was het evenwel een topper en qua efficiëntie (verbruik) was hij quasi-onklopbaar.

Sindsdien is Hyundai gestaag verder gegaan met het ontwikkelen van degelijke EV’s met als hoogtepunt de Ioniq 5 N. De 5 N is een extreem sportieve versie van de Ioniq 5, met 650 pk, racy spoilerwerk en valse brandstofmotorgeluiden. Hoewel dat absurd klinkt, is het wel één van de beste en de leukste elektrische auto’s waar ik ooit mee gereden heb. En met een vanafprijs van 77.999€ is hij niet eens overdreven duur voor wat je krijgt.

Op 1 april 2025 stelde Hyundai dan weer de Insteroid voor, een raceversie van de Inster, een elektrische stadswagen. Gezien de lanceringsdatum dachten wij nog aan een 1-aprilgrap, maar de Insteroid werd de weken daarna gewoon tentoon gesteld op het Seoul autosalon (3-13 april 2025). Gezien Hyundai’s talent voor het ontwikkelen van bijzondere EV’s hopen wij ooit eens op pad te kunnen gaan met deze knotsgekke EV, maar Hyundai lijkt spijtig genoeg nog geen productieplannen te hebben.