België schrapt gunstige fiscaliteit voor hybrides onder druk van Europa

Er komt dan toch geen nieuw gunstig fiscaal regime voor plug-in hybride auto’s in België.





Bij het aantreden in februari 2025 kondigde de regering De Wever meteen nieuwe gunstige fiscale regels aan voor (echte) plug-in hybrides die door bedrijven gekocht worden. Deze zouden voor een hoog percentage en nog langer dan eerder voorzien fiscaal aftrekbaar blijven.

Volgens onze collega’s van Fleet Magazine steekt Europa daar nu een stokje voor.

België heeft reeds miljarden Europese subsidies ontvangen in het kader het post-COVID-herstelplan, en er moeten ook nog uitbetalingen volgen. De voorwaarden van dit subsidiesysteem, in EU-jargon RRF (Recovery and Resilience Facility), leggen heel hard de nadruk op vergroenende maatregelen en plug-in hybrides passen volgens de EU niet meer in dat plaatje. Het niet naleven van de voorwaarden kan leiden tot het blokkeren van verdere uitbetalingen en zelfs Europese boetes.

Het Belgische kabinet van Financiën, onder leiding van Jan Jambon, heeft hierover de afgelopen maanden onderhandeld met de Europese Commissie, maar zonder succes. Daardoor moet de regering De Wever zijn plannen omtrent een gunstige fiscaliteit voor plug-in hybrides annuleren.

