Hybrides vanaf 2026 enkel nog fiscaal voordelig voor zelfstandigen

… en niet voor vennootschappen, werknemers of andere particulieren zonder BTW-nummer.

Episode 398 van de regeringsonderhandelingen post-regeringsonderhandelingen: “hoe zorg je er voor dat er in 2026 nieuwe eenmanszaken opgestart worden door zelfstandigen die al een vennootschap hebben”.

Zoals we vorige week reeds schreven werden de plannen van de Belgische regering om de plug-in hybride opnieuw fiscaalvriendelijk te maken voor bedrijven afgeschoten door Europa. Zoals we vorige week ook reeds schreven, werkte de regering aan een achterpoortje voor zelfstandige eenmanszaken.

Volgens VRT heeft dat achterpoortje de toets van Europa nu wel doorstaan. Concreet wil dat zeggen dat zelfstandige eenmanszaken vanaf 2026 een plug-in hybride voor 100% fiscaal zullen kunnen aftrekken. Een voorwaarde is wel dat die PHEV minder dan 50 gram CO2 per km uitstoot, en dat wordt best moeilijk. Vanaf 2026 gelden immers nieuwe uitstootnormen (euro 6e-bis) die de officiële CO2-cijfers van plug-in hybrides zullen verdubbelen tot verdrievoudigen. De meeste PHEV’s die in aanmerking komen zullen m.a.w. een joekel van een batterij hebben waar je 100 km of verder mee kan rijden zonder een druppel brandstof te verbruiken.