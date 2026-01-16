Dit waren de best verkochte hybride auto’s in 2025 (België)

/ 16 januari 2026 / Geef een reactie / hybride

Toyota Yaris best verkochte hybride 2025

Overzicht van de best verkochte hybride auto’s (full hybrids zonder stekker) in België, voor het volledige jaar 2025.

FotoAutoSalesPrijs
1. Toyota Yaris Hybrid6.83127.600€
2. Hyundai Tucson Hybrid4.01440.199€
Andere HEV's37.007
Totaal # HEV's47.852
Totaal # nieuwe auto's
(alle aandrijflijnen)		414.771
✪ Sales: aantal nieuwe inschrijvingen in 2025, in België (bron: Mobia).
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.

Verkoopcijfers 2020 – 2025

In onderstaande grafiek zie je de evolutie van het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens (alle aandrijflijnen) en hybride personenwagens (HEV), in de periode 2020 – 2025.

hybride auto HEV verkoopcijfers 2025 België

Inschrijvingscijfers van nieuwe auto’s in België, voor de periode 2020 – 2025. Bron data: Mobia.