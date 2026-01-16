Dit waren de best verkochte hybride auto’s in 2025 (België)

Overzicht van de best verkochte hybride auto’s (full hybrids zonder stekker) in België, voor het volledige jaar 2025.

Foto Auto Sales Prijs 1. Toyota Yaris Hybrid 6.831 27.600€ 2. Hyundai Tucson Hybrid 4.014 40.199€ Andere HEV's 37.007 Totaal # HEV's 47.852 Totaal # nieuwe auto's

(alle aandrijflijnen) 414.771

✪ Sales: aantal nieuwe inschrijvingen in 2025, in België (bron: Mobia).

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.





Verkoopcijfers 2020 – 2025

In onderstaande grafiek zie je de evolutie van het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens (alle aandrijflijnen) en hybride personenwagens (HEV), in de periode 2020 – 2025.



