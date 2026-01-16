Dit waren de best verkochte hybride auto’s in 2025 (België)
Overzicht van de best verkochte hybride auto’s (full hybrids zonder stekker) in België, voor het volledige jaar 2025.
|Foto
|Auto
|Sales
|Prijs
|1. Toyota Yaris Hybrid
|2. Hyundai Tucson Hybrid
|4.014
|40.199€
|Andere HEV's
|37.007
|Totaal # HEV's
|47.852
|Totaal # nieuwe auto's
(alle aandrijflijnen)
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
Verkoopcijfers 2020 – 2025
In onderstaande grafiek zie je de evolutie van het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens (alle aandrijflijnen) en hybride personenwagens (HEV), in de periode 2020 – 2025.