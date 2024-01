Autoverhuurbedrijf Hertz heeft beslist om z’n elektrische vloot af te bouwen in de Verenigde Staten.

In 2021 bestelde Hertz maar liefst 100.000 Tesla’s om z’n vloot aan te vullen. Het elektrische aanbod van verhuurbedrijf Hertz bestaat verder ook nog uit Polestars, Volvo’s en andere EV’s.

Afgelopen week kondigde de Amerikaanse afdeling van Hertz aan dat het 20.000 EV’s zal verkopen wegens “te hoge kosten”. Volgens Hertz zijn vooral de herstelkosten van elektrische auto’s hoger dan die van fossiele auto’s, en aangezien huurauto’s regelmatig hersteld moeten worden, weegt dat door op de balans.

Het Amerikaanse bedrijf Mitchell, dat data aanlevert voor herstelbedrijven en verzekeringsmaatschappijen, bevestigt het verhaal van Hertz. Uit een 2023-rapport van Mitchell blijkt dat een gemiddelde herstelling in de VS 4.205$ kost voor een fossiele auto, 4.474$ (6,4% duurder) voor een non-Tesla elektrische auto en 5.552$ (32,0% duurder) voor een Tesla.

Tesla’s sneller “total loss” verklaard

Volgens Mitchell zijn de hoge herstelkosten voor een Tesla te wijten aan de batterij die niet modulair is opgebouwd. Bij een lichte beschadiging moet vaak het hele pakket vervangen worden, in plaats van enkele modules zoals bij heel wat andere merken het geval is.

Verder verandert de bouwwijze en de gebruikte onderdelen bij eenzelfde Tesla model zeer regelmatig. Dat maakt het vaak moeilijk om onderdelen te vinden voor een model dat amper 3 à 4 jaar oud is.

Hierdoor zouden verzekeringsmaatschappijen zelfs licht beschadigde Tesla’s vaker total loss verklaren dan andere auto’s.

