Renault komt in 2026 met een nieuwe goedkope elektrische auto die in Europa geproduceerd zal worden.

Momenteel zijn er in België reeds vier elektrische auto’s beschikbaar die minder dan 20.000€ kosten, maar drie ervan worden in China geproduceerd, en de Europese heeft een rijbereik waar de meeste Belgen geen genoegen mee nemen.

Dat gaat veranderen in 2026. Renault werkt namelijk aan een volledig nieuwe elektrische Twingo, die in 2026 al leverbaar wordt. De nieuwe Twingo zal onthuld worden op 6 november 2025.

LEES OOK: Dit zijn de 10 goedkoopste elektrische auto’s in 2025

Renault belooft de elektrische Twingo te gaan produceren in Europa, allicht in Slovenië of Frankrijk, en de vanafprijs zou onder de 20.000€ moeten duiken. Gezien de efficiënte elektrische aandrijflijnen die Renault de laatste tijd weet te produceren, verwachten we voor het basismodel bovendien een realistisch rijbereik van 200 km of meer.