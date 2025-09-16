|Audi A1 25 TFSI 🇪🇸
999cc | 3cil | 95pk | FWD
|22.080€
|5,5
|Audi A1 30 TFSI 🇪🇸
999cc | 3cil | 116pk | FWD
|23.280€
|5,5
|Citroën C3 1.2 🇸🇰
1199cc | 3cil | 100pk | FWD
|16.160€
|5,6
|Citroën C3 1.2 MHEV 🇸🇰
1199cc | 3cil | 110pk | FWD
|21.160€
|5,0
|Dacia Bigster MHEV 🇷🇴
1199cc | 3cil | 140pk | FWD
|24.490€
|5,3
|Dacia Duster Eco-G 🇷🇴
999cc | 3cil | 101pk | FWD
|19.690€
|6,5
|Dacia Duster MHEV 🇷🇴
1199cc | 3cil | 131pk | FWD
|22.690€
|5,4
|Dacia Jogger Eco-G 🇲🇦
999cc | 3cil | 101pk | FWD
|18.590€
|6,0
|Dacia Jogger TCe 110 🇲🇦
1199cc | 3cil | 131pk | FWD
|20.890€
|5,7
|Dacia Sandero SCe 65 🇲🇦
999cc | 3cil | 67pk | FWD
|12.890€
|5,4
|Dacia Sandero TCe 90 🇲🇦
999cc | 3cil | 91pk | FWD
|13.890€
|5,2
|Dacia Sandero Eco-G 🇲🇦
999cc | 3cil | 101pk | FWD
|15.690€
|5,4
|Dacia Sandero TCe110 🇲🇦
999cc | 3cil | 110pk | FWD
|17.990€
|5,5
|Dacia Sandero Stepway TCe 90 🇲🇦
999cc | 3cil | 91pk | FWD
|16.190€
|5,5
|Dacia Sandero Stepway Eco-G 🇲🇦
999cc | 3cil | 101pk | FWD
|17.190€
|5,7
|Dacia Sandero Stepway TCe110 🇲🇦
999cc | 3cil | 110pk | FWD
|17.990€
|5,5
|Fiat Grande Panda 1.2 🇷🇸
1199cc | 3cil | 100pk | FWD
|15.990€
|5,7
|Fiat Grande Panda 1.2 MHEV 🇷🇸
1199cc | 3cil | 110pk | FWD
|17.990€
|5,1
|Hyundai i10 1.0 63pk 🇹🇷
998cc | 3cil | 63pk | FWD
|17.949€
|5,0
|Hyundai i10 1.0 90pk 🇹🇷
998cc | 3cil | 90pk | FWD
|19.949€
|5,4
|Hyundai i20 1.2 🇹🇷
1197cc | 4cil | 79pk | FWD
|19.699€
|5,3
|Hyundai i20 1.0 🇹🇷
998cc | 3cil | 100pk | FWD
|20.949€
|5,2
|Hyundai Bayon 1.2 🇹🇷
1197cc | 4cil | 79pk | FWD
|21.249€
|6,4
|Hyundai Bayon 1.0 🇹🇷
998cc | 3cil | 100pk | FWD
|22.499€
|5,4
|Jeep Avenger 1.2 🇵🇱
1199cc | 3cil | 100pk | FWD
|24.824€
|5,7
|Kia Picanto 1.0 🇰🇷
998cc | 3cil | 63pk | FWD
|17.490€
|5,3
|Kia Stonic 1.2 🇰🇷
1197cc | 4cil | 79pk | FWD
|21.490€
|5,9
|Kia Stonic 1.0 🇰🇷
998cc | 3cil | 100pk | FWD
|24.790€
|5,8
|Lancia Ypsilon 1.2 MHEV 🇮🇹
1199cc | 3cil | 110pk | FWD
|22.800€
|4,5
|MG 3 1.5 🇨🇳
1498cc | 4cil | 110pk | FWD
|18.785€
|6,0
|MG 3 1.5 Hybrid 🇨🇳
1498cc | 4cil | 194pk | FWD
|20.985€
|4,4
|MG ZS 1.5 🇨🇳
1498cc | 4cil | 110pk | FWD
|21.785€
|6,5
|MG ZS Hybrid 🇨🇳
1,5kWh* | 196pk | FWD
|24.285€
|5,0
|Opel Corsa 1.2 🇪🇸
1199cc | 3cil | 100pk | FWD
|17.990€
|5,2
|Opel Corsa 1.2 MHEV 🇪🇸
1199cc | 3cil | 110pk | FWD
|21.390€
|4,5
|Opel Mokka 1.2 🇪🇸
1199cc | 3cil | 130pk | FWD
|24.590€
|6,1
|Opel Mokka 1.2 MHEV 🇪🇸
1199cc | 3cil | 136pk | FWD
|22.490€
|5,6
|Peugeot 208 1.2 🇸🇰
1199cc | 3cil | 100pk | FWD
|18.675€
|5,2
|Peugeot 208 1.2 MHEV
1199cc | 3cil | 110pk | FWD
|22.675€
|4,5
|Peugeot 2008 1.2 🇪🇸
1199cc | 3cil | 130pk | FWD
|24.590€
|6,1
|Peugeot 2008 1.2 MHEV 🇪🇸
1199cc | 3cil | 136pk | FWD
|22.490€
|5,6
|Renault Clio SCe 65 🇹🇷
999cc | 3cil | 65pk | FWD
|17.150€
|5,3
|Renault Clio TCe 90 🇹🇷
999cc | 3cil | 90pk | FWD
|18.300€
|5,2
|Renault Clio Hybrid 🇹🇷
1598cc | 4cil | 145pk | FWD
|22.700€
|4,2
|Renault Captur TCe 90 🇪🇸
999cc | 3cil | 90pk | FWD
|21.350€
|5,8
|Renault Captur Eco-G 🇪🇸
999cc | 3cil | 100pk | FWD
|21.350€
|6,1
|Suzuki Swift 1.2 MHEV 🇯🇵
1197cc | 3cil | 83pk | FWD
|22.299€
|4,7
|Toyota Aygo X 1.0 🇨🇿
998cc | 3cil | 72pk | FWD
|18.510€
|4,8