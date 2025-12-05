Tesla lanceert z’n goedkoopste elektrische auto ooit in België

Met de Model 3 Standard introduceert Tesla de goedkoopste elektrische auto die het merk ooit aangeboden heeft in België.

Wat onze glazen bol drie weken geleden reeds zag aankomen, is vandaag officieel. Tesla lanceert de gestripte Model 3, die reeds beschikbaar was in de Verenigde Staten, nu ook in België.

De Model 3 “Standard”, zoals de gestripte versie heet, kost in België 36.990€ inclusief BTW. En zo maakt Elon Musk zijn belofte uit 2016 van een “35.000$”-Tesla, omgerekend 30.000€, bijna waar. Brengen we even de torenhoge inflatie van de laatste jaren in rekening, dan zouden we zelfs durven beweren dat Musk zijn doel hiermee kan afvinken.

De Model 3 Standard krijgt een theoretisch WLTP-rijbereik van 534 km, accelereert in 6,2 seconden naar 100 en heeft een topsnelheid van 201 km/u.

Tegelijk schrapt Tesla de vorige basisversie, die drie weken geleden nog een prijsverhoging kreeg van 39.990€ naar 41.990€.

De rest van het Model 3-gamma blijft ongewijzigd qua specs en prijzen, maar de Long Range versies krijgen voortaan wel “Premium” in de benaming. Zo kan je naast de Model 3 Standard ook nog kiezen uit een Premium Long Range RWD (45.990€), een Premium Long Range AWD (50.990€) en de Performance AWD (58.490€).

De Belgische leveringen van de Model 3 Standard starten al in januari 2026. Juist op tijd om in concurrentie te gaan met met de saloncondities van andere merken.