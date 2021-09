In dit artikel vind je een overzicht van de 10 goedkoopste plug-in hybride auto’s in 2021 die ook 100% fiscaal aftrekbaar zijn voor Belgische bedrijven (zelfstandigen en vennootschappen).

10. Kia Niro PHEV: 38.590€

Op plaats 10 hebben we de Kia Niro. Deze is verkrijgbaar met 3 verschillende aandrijflijnen; hybride, plug-in hybride en volledig elektrisch.

Als plug-in hybride (PHEV) uitvoering combineert hij een 1580cc benzinemotor (105 pk) met een 60 pk elektromotor, en een 8,9 kWh batterij. Het elektrisch rijbereik bedraagt in de praktijk ongeveer 35 km.

9. DS 4 E-Tense: 38.400€

De DS 4 E-Tense is een compacte hatchback die aangedreven wordt door een benzinemotor (180 pk) en een elektromotor met 110 pk. De 12,4 kWh batterij bezorgt deze plug-in een realistische elektrische actieradius van 45 km.

8. Hyundai Ioniq PHEV: 36.999€

De Hyundai Ioniq PHEV was lange tijd de goedkoopste plug-in hybride die je in België kon kopen, maar nu wordt hij voorbijgestoken door heel wat nieuwkomers (zie hieronder).

7. Renault Megane PHEV: 36.625€

De Renault Megane PHEV is een nieuwkomer in het plug-in hybride segment. Hij beschikt over een 9,8 kWh accu waarmee hij ongeveer 40 elektrische kilometers kan afleggen.

Deze auto is ook beschikbaar als break. De Megane “Grandtour” plug-in hybride kost iets meer dan de hatchback, namelijk 37.625€.

6. Kia XCeed PHEV: 36.490€

Op plaats 6 hebben we de Kia XCeed PHEV, een plug-in hybride crossover. Deze plug-in beschikt, net als de Kia Niro PHEV, over een 8,9 kWh batterij, goed voor een realistische e-range van ongeveer 40 km.

5. Kia Ceed SW PHEV: 35.390€

De derde Kia in dit overzicht is de Ceed SW PHEV, een plug-in hybride break. Deze auto kreeg een facelift in 2021, waardoor hij weer fris voor de dag komt.

4. Peugeot 308 PHEV: 35.162€

Ook de 308 PHEV is een nieuwe toevoeging in het plug-in hybride segment. Hij is beschikbaar met twee verschillende vermogens (180 pk en 225 pk), en is te verkrijgen als hatchback of als stationwagen. De goedkoopste versie kost 35.162€ in België.

3. MG EHS: 34.985€

Ook de Chinezen melden zich aan op de plug-in hybride markt. Deze MG EHS doet het met een 16,6 kWh batterij, goed voor een theoretische range van 52 km (WLTP). Reken in de praktijk op ongeveer 45 km.

2. Seat Leon PHEV: 34.740€

Ook de Seat Leon PHEV is een volledig nieuwe plug-in hybride die in 2021 op de markt kwam. Hij is beschikbaar als hatchback en als break. De break-versie kost 35.660€.

1. Renault Captur PHEV: 31.225€

Renault levert de goedkoopste plug-in hybride van het moment. Het gaat om de Captur, een compacte SUV met de 9,8 kWh batterij die je ook in de Megane PHEV terugvindt.

Vind je in dit overzicht je zin niet? Er komen binnenkort nog een aantal andere “betaalbare” plug-in hybrides op de markt. O.a. de Opel Astra en de tweede generatie Kia Niro.

Bekijk hier alle fiscale voordelen van elektrische voertuigen. Raadpleeg steeds een accountant voor je tot aankoop overgaat, om je te vergewissen van voorwaarden en eventuele wijzigingen!

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.