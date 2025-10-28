Dit zijn de 10 goedkoopste hybride auto’s in België (2025)
Wil jij goedkoop hybride rijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste hybride wagens die je in 2025 kan kopen in België. Het gaat op deze pagina over de full hybrides (HEV), en niet over de milde hybrides (MHEV) of plug-in hybrides (PHEV).
|Foto
|Auto
|Prijs
|⛽
|1. MG 3 Hybrid
1,5kWh* | 194pk | FWD
|
Rij deze vanaf 435€ p/m
|2. Renault Clio Hybrid
1,2kWh* | 160pk | FWD
|23.550€
|3,9
|3. MG ZS Hybrid
1,5kWh* | 196pk | FWD
|25.285€
|5,0
|4. Dacia Jogger Hybrid
1,0kWh* | 142pk | FWD
|25.290€
|4,8
|5. Dacia Duster Hybrid
1,0kWh* | 142pk | FWD
|26.190€
|4,9
|6. Toyota Yaris Hybrid
0,7kWh* | 116pk | FWD
|27.600€
|3,9
|7. Mazda 2 Hybrid
0,7kWh* | 116pk | FWD
|27.790€
|4,0
|8. Honda Jazz Hybrid
0,7kWh* | 107pk | FWD
|28.970€
|4,5
|9. Dacia Bigster Hybrid
1,1kWh* | 155pk | FWD
|28.990€
|4,6
|10. Renault Captur Hybrid
1,3kWh* | 158pk | FWD
|29.100€
|4,4
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.
✪ ⛽ : het officiële WLTP-brandstofverbruik (liter per 100 km) .
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be adverteerders.