Dit zijn de 10 goedkoopste hybride auto’s in België (2025)

/ 28 oktober 2025 / Geef een reactie / hybride

goedkoopste hybride

Wil jij goedkoop hybride rijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste hybride wagens die je in 2025 kan kopen in België. Het gaat op deze pagina over de full hybrides (HEV), en niet over de milde hybrides (MHEV) of plug-in hybrides (PHEV).

FotoAutoPrijs
1. MG 3 Hybrid
1,5kWh* | 194pk | FWD		20.985€4,4

VW ID.7 Tourer

Liever 100% elektrisch?
Rij deze vanaf 435€ p/m
2. Renault Clio Hybrid
1,2kWh* | 160pk | FWD		23.550€3,9
3. MG ZS Hybrid
1,5kWh* | 196pk | FWD		25.285€5,0
4. Dacia Jogger Hybrid
1,0kWh* | 142pk | FWD		25.290€4,8
5. Dacia Duster Hybrid
1,0kWh* | 142pk | FWD		26.190€4,9
6. Toyota Yaris Hybrid
0,7kWh* | 116pk | FWD		27.600€3,9
7. Mazda 2 Hybrid
0,7kWh* | 116pk | FWD		27.790€4,0
8. Honda Jazz Hybrid
0,7kWh* | 107pk | FWD		28.970€4,5
9. Dacia Bigster Hybrid
1,1kWh* | 155pk | FWD		28.990€4,6
10. Renault Captur Hybrid
1,3kWh* | 158pk | FWD		29.100€4,4
✪ kWh: netto batterijcapaciteit.
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.
✪ ⛽ : het officiële WLTP-brandstofverbruik (liter per 100 km) .
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be adverteerders.