Dit zijn de 10 goedkoopste elektrische auto’s in België (2025)

Wil jij goedkoop elektrisch rijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste elektrische auto’s die je in 2025 kan kopen in België.

Het is opmerkelijk dat ze allemaal goedkoper zijn dan 26.000€ en dat 8 van de 10 in Azië geproduceerd worden. Wie er één wil kopen aan deze prijzen moet misschien snel zijn, voor Europa mogelijk minimumprijzen invoert voor elektrische auto’s uit China.