Dit zijn de 10 goedkoopste elektrische auto’s mét trekhaak (2025)

Overzicht van de goedkoopste elektrische wagens mét trekhaak, die je in 2025 nieuw kan kopen in België.

Een overzicht van goedkope elektrische auto’s is handig, maar we krijgen vaak de feedback dat je in een containerparkland als België weinig kan aanvangen met een auto zonder trekhaak. Vandaar presenteren we jullie op deze pagina een overzicht van de 10 goedkoopste elektrische auto’s mét trekhaak.

Foto Auto Prijs Max kg 1. Citroën ë-C3 CR 🇸🇰

43kWh | 113pk | FWD 23.300€ 550 2. Fiat Grande Panda EV 🇷🇸

43kWh | 113pk | FWD 24.890€ 550

40kWh | 95pk | FWD 24.900€ 500 4. Citroën ë-C3 Aircross 🇪🇸

43kWh | 113pk | FWD 26.700€ 350 5. Opel Frontera EV 🇸🇰

43kWh | 113pk | FWD 27.740€ 350 6. Renault 5 40kWh 122pk 🇫🇷

40kWh | 122pk | FWD 27.900€ 500 7. Nissan Micra EV 40kWh 🇫🇷

40kWh | 122pk | FWD 29.250€ 500 8. Suzuki eVitara 🇮🇳

47kWh | 144pk | FWD 29.490€ 750 9. Opel Frontera EV ER 🇸🇰

53kWh | 113pk | FWD 29.740€ 550 10. Leapmotor B10 SR 🇨🇳

55kWh* | 218pk | RWD 29.900€ 750