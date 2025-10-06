Dit zijn de 10 goedkoopste elektrische auto’s mét trekhaak (2025)
Overzicht van de goedkoopste elektrische wagens mét trekhaak, die je in 2025 nieuw kan kopen in België.
Een overzicht van goedkope elektrische auto’s is handig, maar we krijgen vaak de feedback dat je in een containerparkland als België weinig kan aanvangen met een auto zonder trekhaak. Vandaar presenteren we jullie op deze pagina een overzicht van de 10 goedkoopste elektrische auto’s mét trekhaak.
|Foto
|Auto
|Prijs
|Max kg
|1. Citroën ë-C3 CR 🇸🇰
43kWh | 113pk | FWD
|23.300€
|550
|2. Fiat Grande Panda EV 🇷🇸
43kWh | 113pk | FWD
|24.890€
|550
|vanaf 435€ p/m
|3. Renault 5 40kWh 95pk 🇫🇷
40kWh | 95pk | FWD
|24.900€
|500
|4. Citroën ë-C3 Aircross 🇪🇸
43kWh | 113pk | FWD
|26.700€
|350
|5. Opel Frontera EV 🇸🇰
43kWh | 113pk | FWD
|27.740€
|350
|6. Renault 5 40kWh 122pk 🇫🇷
40kWh | 122pk | FWD
|27.900€
|500
|7. Nissan Micra EV 40kWh 🇫🇷
40kWh | 122pk | FWD
|29.250€
|500
|8. Suzuki eVitara 🇮🇳
47kWh | 144pk | FWD
|29.490€
|750
|9. Opel Frontera EV ER 🇸🇰
53kWh | 113pk | FWD
|29.740€
|550
|10. Leapmotor B10 SR 🇨🇳
55kWh* | 218pk | RWD
|29.900€
|750
✪ Vlagje: land van productie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be adverteerders.