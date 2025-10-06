Dit zijn de 10 goedkoopste elektrische auto’s mét trekhaak (2025)

Renault 5 elektrische auto met trekhaak

Overzicht van de goedkoopste elektrische wagens mét trekhaak, die je in 2025 nieuw kan kopen in België.

Een overzicht van goedkope elektrische auto’s is handig, maar we krijgen vaak de feedback dat je in een containerparkland als België weinig kan aanvangen met een auto zonder trekhaak. Vandaar presenteren we jullie op deze pagina een overzicht van de 10 goedkoopste elektrische auto’s mét trekhaak.

FotoAutoPrijsMax kg
1. Citroën ë-C3 CR 🇸🇰
43kWh | 113pk | FWD		23.300€550
2. Fiat Grande Panda EV 🇷🇸
43kWh | 113pk | FWD		24.890€550

3. Renault 5 40kWh 95pk 🇫🇷
40kWh | 95pk | FWD		24.900€500
4. Citroën ë-C3 Aircross 🇪🇸
43kWh | 113pk | FWD		26.700€350
5. Opel Frontera EV 🇸🇰
43kWh | 113pk | FWD		27.740€350
6. Renault 5 40kWh 122pk 🇫🇷
40kWh | 122pk | FWD		27.900€500
7. Nissan Micra EV 40kWh 🇫🇷
40kWh | 122pk | FWD		29.250€500
8. Suzuki eVitara 🇮🇳
47kWh | 144pk | FWD		29.490€750
9. Opel Frontera EV ER 🇸🇰
53kWh | 113pk | FWD		29.740€550
10. Leapmotor B10 SR 🇨🇳
55kWh* | 218pk | RWD		29.900€750
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.
✪ Vlagje: land van productie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be adverteerders.
