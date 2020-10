Dit zullen de 10 goedkoopste elektrische auto’s in 2021 zijn

Wil je goedkoop elektrische rijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste elektrische auto’s die je in 2021 zal kunnen kopen.

10. VW ID.3 45: <30.000€

De Volkswagen ID.3 (foto boven dit artikel) is nu reeds op de markt met 58 kWh batterij, voor 37.990€. In 2021 komt er ook een goedkopere versie met 45 kWh accu. Hoeveel die exact zal kosten is nog niet bekend, maar naar onze verwachting zal hij juist onder de 30.000€ duiken.

9. Smart EQ forfour: 24.500€

De Smart EQ forfour is een kleine elektrische stadsauto met 4 zitplaatsen. De auto heeft een realistisch rijbereik van 130 km.

8. Smart EQ fortwo: 24.000€

De kleinere broer van de forfour is de fortwo. Deze Smart heeft slechts 2 zitplaatsen, maar ziet er wel een pak beter uit dan de forfour. Hij is ook een klein beetje goedkoper.

7. VW e-Up: 22.950€

Op plaats zeven hebben we één van de drie triplets van de Volkswagen-groep. De elektrische Up biedt 4 zitplaatsen en een mooie realistische range van 200 km.

6. Skoda Citigo-e iV: 21.600€

De tweede van de VW-triplets is de Skoda Citigo-e iV. Deze biedt dezelfde specificaties als de VW e-Up, maar is iets goedkoper.

5. Seat Mii Electric: 21.190€

De goedkoopste triplet is de Seat Mii Electric, die je voor slechts 21.190€ de dealer kan buiten rijden.

4. Renault Twingo ZE: 19.750€

Bij Renault hebben ze een elektrische versie van de Twingo in het gamma. Deze beschikt over 4 zitplaatsen en een praktische actieradius van 150 km. Voor 19.750€ kan je hem op je oprit parkeren.

3. Dacia Spring: +- 15.000€

Dacia komt met de Spring op de markt, een zuinige minimalistische crossover met een praktische range van 175 km. De prijs is nog niet bekend, maar we verwachten dat die rond de 15.000€ zal uitkomen.

2. Renault Twizy: 11.490€

Met een vanafprijs van 11.490€ (inclusief batterij) staat de Twizy al jarenlang in de top 10 van goedkoopste elektrische wagens. Hij biedt slechts plaats aan 2 personen, en is niet geheel water- en winddicht, maar hij is wel schattig.

1. Citroën AMI: 6.990€

Het goedkoopste elektrische autootje komt in 2021 uit de Citroën-stal. De AMI biedt plaats aan twee, heeft een topsnelheid van 45 km/u en een praktisch rijbereik van 75 km. Geen auto voor lange roadtrips dus, maar wel een leuke stadscruiser.

