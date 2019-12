Dit zijn de 10 goedkoopste elektrische auto’s in 2020

Wil je goedkoop elektrische rijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste elektrische auto’s die je in 2020 kan kopen.

10. Peugeot Partner Electric: 28.800€

We beginnen bij de elektrische Peugeot Partner Tepee. Die geraakt in de praktijk 120 km ver op een volle accu en kost in België 28.800€ incl. BTW. Gezien z’n slechte prijs/range verhouding is dit geen succesvolle wagen, maar voor de volledigheid moeten we hem natuurlijk opnemen.

9. Citroën e-Mehari: 25.200€

We blijven bij de PSA-groep, want de Citroën e-Mehari schopt het tot de negende goedkoopste elektrische auto. Het is een elektrische revival van de legendarische Mehari, een soort cabrio die vooral in zonnige kustgebieden succes kende. De moderne elektrische versie geraakt 175 km ver op een volle batterij en kost 25.200€.

8. Smart EQ forfour: 24.500€

De Smart EQ forfour is een 4-deurs elektrische stadsauto met een realistische range van 130 km. In België kost hij minstens 24.500€. De auto kreeg eind 2019 een facelift en is dus design-gewijs weer helemaal mee met de tijd.

7. Smart EQ fortwo: 24.000€

De Smart EQ fortwo is het kleinere broertje van de Smart EQ forfour. Hij heeft slechts 2 deuren, minder plek, en is dus minder praktisch. Maar hij ziet er wel pakken beter uit. Hij is verkrijgbaar met een gewoon dak of als cabrio. Voor 24.000€ kan hij van jou zijn.

6. VW e-Up: 22.950€

Op de zesde plaats hebben we de tweede generatie Volkswagen e-Up (2020), een elektrische stadswagen met 4 zitplaatsen. Die beschikt tegenwoordig over een degelijke 36,8 kWh batterij, goed voor 200 km praktisch haalbaar rijbereik. Voor 22.950€ is hij van jou.

5. Peugeot iOn: 21.866€

Peugeot biedt voor 21.866€ de iOn aan. Deze elektrische stadsauto zit ondertussen al 10 jaar in het gamma en begint dus wat ouderdomsverschijnselen te vertonen. Hij tekent een actieradius op van ongeveer 100 km en biedt plaats aan 4 personen.

4. Citroën C-Zero: 21.769€

Citroën biedt het tweelingbroertje aan van de iOn. Technisch is hij identiek, maar aangezien het een Citroën is mag hij iets goedkoper de deur uit. Voor 21.769€ om precies te zijn.

3. Skoda Citigo-e iV: 21.600€

De VW e-Up, die is dan weer deel van een drieling. Hij deelt z’n genen met de Seat Mii Electric, en met deze Skoda Citigo-e iV. De specificaties zijn gelijk aan die van de e-Up, maar hij is iets goedkoper (21.600€).

2. Seat Mii Electric: 21.190€

De Seat Mii Electric op zijn beurt staat in de catalogus voor 21.190€.

1. Renault Twizy: 11.490€

Met een vanafprijs van 11.490€ (inclusief koopbatterij) is de Twizy al jaren de goedkoopste elektrische wagen. Het is eigenlijk niet eens een auto, maar wel een vierwieler (homologatie L7e). Hij biedt plaats aan 2 personen (achter elkaar), en valt ook te verkrijgen als “cargo” uitvoering, met koffer en 1 zitplaats. De realistische reikwijdte bedraagt 80 km.