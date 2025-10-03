Dit zijn de 10 goedkoopste benzineauto’s in België (2025)
Ben je op zoek naar een goedkope benzinewagen? In dit artikel geven we een overzicht van de 10 goedkoopste benzineauto’s die je in 2025 nieuw kan kopen in België.
Één auto uit het overzicht is een milde hybride en twee modellen (de Eco-G’s van Dacia) kunnen naast benzine ook op LPG rijden. Rij je liever volledig elektrisch? Hier vind je een overzicht van de goedkoopste EV’s.
|Foto
|Auto
|Prijs
|⛽
|1. Dacia Sandero SCe 65 🇲🇦
999cc | 3cil | 67pk | FWD
|12.890€
|5,4
Configureer deze op vw.be
|2. Dacia Sandero TCe 90 🇲🇦
999cc | 3cil | 91pk | FWD
|13.890€
|5,2
|3. Fiat Pandina 1.0 MHEV 🇮🇹
999cc | 3cil | 70pk | FWD
|14.990€
|5,1
|4. Dacia Sandero Eco-G 🇲🇦
999cc | 3cil | 101pk | FWD
|15.690€
|5,4
|5. Fiat Grande Panda 1.2 🇷🇸
1199cc | 3cil | 100pk | FWD
|15.990€
|5,7
|6. Citroën C3 1.2 🇸🇰
1199cc | 3cil | 100pk | FWD
|16.160€
|5,6
|7. Dacia Sandero Stepway TCe 90 🇲🇦
999cc | 3cil | 91pk | FWD
|16.190€
|5,5
|8. Renault Clio SCe 65 🇹🇷
999cc | 3cil | 65pk | FWD
|17.150€
|5,3
|9. Dacia Sandero Stepway Eco-G 🇲🇦
999cc | 3cil | 101pk | FWD
|17.190€
|5,7
|10. Kia Picanto 1.0 🇰🇷
998cc | 3cil | 63pk | FWD
|17.490€
|5,3
✪ ⛽ : het officiële WLTP-benzineverbruik (liter per 100 km). Indien er een TEH (Test Energy High) en een TEL (Test Energy Low) waarde is, wordt het gemiddelde genomen.
✪ Vlagje: land van productie.
✪ Eco-G: de zogenaamde "Eco-G"-modellen van Renault en Dacia kunnen naast benzine ook met LPG getankt worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be adverteerders.