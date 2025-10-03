Dit zijn de 10 goedkoopste benzineauto’s in België (2025)

Ben je op zoek naar een goedkope benzinewagen? In dit artikel geven we een overzicht van de 10 goedkoopste benzineauto’s die je in 2025 nieuw kan kopen in België.

Één auto uit het overzicht is een milde hybride en twee modellen (de Eco-G’s van Dacia) kunnen naast benzine ook op LPG rijden. Rij je liever volledig elektrisch? Hier vind je een overzicht van de goedkoopste EV’s.

Foto Auto Prijs ⛽ 1. Dacia Sandero SCe 65 🇲🇦

999cc | 3cil | 67pk | FWD 12.890€ 5,4 VW ID.7 Tourer Liever 100% elektrisch?

Configureer deze op vw.be 2. Dacia Sandero TCe 90 🇲🇦

999cc | 3cil | 91pk | FWD 13.890€ 5,2 3. Fiat Pandina 1.0 MHEV 🇮🇹

999cc | 3cil | 70pk | FWD 14.990€ 5,1 4. Dacia Sandero Eco-G 🇲🇦

999cc | 3cil | 101pk | FWD 15.690€ 5,4 5. Fiat Grande Panda 1.2 🇷🇸

1199cc | 3cil | 100pk | FWD 15.990€ 5,7 6. Citroën C3 1.2 🇸🇰

1199cc | 3cil | 100pk | FWD 16.160€ 5,6 7. Dacia Sandero Stepway TCe 90 🇲🇦

999cc | 3cil | 91pk | FWD 16.190€ 5,5 8. Renault Clio SCe 65 🇹🇷

999cc | 3cil | 65pk | FWD

17.150€ 5,3 9. Dacia Sandero Stepway Eco-G 🇲🇦

999cc | 3cil | 101pk | FWD 17.190€ 5,7 10. Kia Picanto 1.0 🇰🇷

998cc | 3cil | 63pk | FWD 17.490€ 5,3