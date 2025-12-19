Wil jij goedkoop autorijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste auto’s die je in 2026 kan kopen in België. Acht auto’s in het overzicht rijden op benzine, waarvan twee milde hybrides (MHEV), en twee auto’s zijn volledig elektrisch.

Foto Auto Prijs 1. Dacia Sandero SCe 65

999cc | 3cil | 67pk | FWD 12.990€ 2. Dacia Sandero TCe 100

999cc | 3cil | 101pk | FWD 14.390€ ⚡️ 3. Dacia Spring 45

25kWh* | 45pk | FWD 14.990€ 4. Dacia Sandero Eco-G

1199cc | 3cil | 122pk | FWD 15.590€ ⚡️ 5. Dacia Spring 65

25kWh* | 65pk | FWD 15.990€ 6. Dacia Sandero Stepway Eco-G

999cc | 3cil | 122pk | FWD 15.990€ 7. Fiat Grande Panda 1.2

1199cc | 3cil | 100pk | FWD 15.990€ 8. Fiat Pandina 1.0 MHEV

999cc | 3cil | 70pk | FWD 16.240€ 9. Citroën C3 1.2

1199cc | 3cil | 100pk | FWD 16.390€ 10. Fiat Grande Panda 1.2 MHEV

1199cc | 3cil | 110pk | FWD 16.990€

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

✪ Eco-G: de zogenaamde "Eco-G"-modellen van Renault en Dacia kunnen naast benzine ook met LPG getankt worden.

✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.

✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be adverteerders.



