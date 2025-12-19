Dit zijn de 10 goedkoopste auto’s in 2026

Dacia Logan goedkoopste auto 2026

Wil jij goedkoop autorijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste auto’s die je in 2026 kan kopen in België. Acht auto’s in het overzicht rijden op benzine, waarvan twee milde hybrides (MHEV), en twee auto’s zijn volledig elektrisch.

FotoAutoPrijs
1. Dacia Sandero SCe 65
999cc | 3cil | 67pk | FWD		12.990€
2. Dacia Sandero TCe 100
999cc | 3cil | 101pk | FWD		14.390€
⚡️ 3. Dacia Spring 45
25kWh* | 45pk | FWD		14.990€
4. Dacia Sandero Eco-G
1199cc | 3cil | 122pk | FWD		15.590€
⚡️ 5. Dacia Spring 65
25kWh* | 65pk | FWD		15.990€
6. Dacia Sandero Stepway Eco-G
999cc | 3cil | 122pk | FWD		15.990€
7. Fiat Grande Panda 1.2
1199cc | 3cil | 100pk | FWD		15.990€
8. Fiat Pandina 1.0 MHEV
999cc | 3cil | 70pk | FWD		16.240€
9. Citroën C3 1.2
1199cc | 3cil | 100pk | FWD		16.390€
10. Fiat Grande Panda 1.2 MHEV
1199cc | 3cil | 110pk | FWD		16.990€
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Eco-G: de zogenaamde "Eco-G"-modellen van Renault en Dacia kunnen naast benzine ook met LPG getankt worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be adverteerders.

