Dit zijn de 10 goedkoopste auto’s in 2026
Wil jij goedkoop autorijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste auto’s die je in 2026 kan kopen in België. Acht auto’s in het overzicht rijden op benzine, waarvan twee milde hybrides (MHEV), en twee auto’s zijn volledig elektrisch.✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Eco-G: de zogenaamde "Eco-G"-modellen van Renault en Dacia kunnen naast benzine ook met LPG getankt worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be adverteerders.
