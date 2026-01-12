Dit zijn de 10 goedkoopste auto’s in 2026

/ 12 januari 2026 / Geef een reactie / budget

Dacia Sandero Stepway 2026 autosalon

Wil jij goedkoop autorijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste auto’s die je in 2026 kan kopen in België. Negen auto’s in het overzicht rijden op benzine, waarvan één een milde hybride (MHEV) is, en één auto is volledig elektrisch.

Laatste update: 12 januari 2026
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

FotoAutoPrijs
1. Dacia Sandero SCe 65
999cc | 3cil | 67pk | FWD		12.990€
2. Dacia Sandero TCe 100
999cc | 3cil | 101pk | FWD		14.390€
3. Citroën C3 1.2
1199cc | 3cil | 100pk | FWD		14.990€
4. Dacia Sandero Eco-G
1199cc | 3cil | 122pk | FWD		15.590€
5. Dacia Sandero Stepway Eco-G
999cc | 3cil | 122pk | FWD		15.990€
6. Fiat Pandina 1.0 MHEV
999cc | 3cil | 70pk | FWD		16.240€
7. Fiat Grande Panda 1.2
1199cc | 3cil | 100pk | FWD		16.990€
⚡️ 8. Dacia Spring 70
23kWh* | 71pk | FWD		16.990€
9. Dacia Sandero TCe110
999cc | 3cil | 110pk | FWD		17.290€
10. Dacia Sandero Stepway TCe110
999cc | 3cil | 110pk | FWD		17.290€
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Eco-G: de zogenaamde "Eco-G"-modellen van Renault en Dacia kunnen naast benzine ook met LPG getankt worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.