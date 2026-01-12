Wil jij goedkoop autorijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste auto’s die je in 2026 kan kopen in België. Negen auto’s in het overzicht rijden op benzine, waarvan één een milde hybride (MHEV) is, en één auto is volledig elektrisch.

Laatste update: 12 januari 2026

Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.

Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Foto Auto Prijs 1. Dacia Sandero SCe 65

999cc | 3cil | 67pk | FWD 12.990€ 2. Dacia Sandero TCe 100

999cc | 3cil | 101pk | FWD 14.390€ 3. Citroën C3 1.2

1199cc | 3cil | 100pk | FWD 14.990€ 4. Dacia Sandero Eco-G

1199cc | 3cil | 122pk | FWD 15.590€ 5. Dacia Sandero Stepway Eco-G

999cc | 3cil | 122pk | FWD 15.990€ 6. Fiat Pandina 1.0 MHEV

999cc | 3cil | 70pk | FWD 16.240€ 7. Fiat Grande Panda 1.2

1199cc | 3cil | 100pk | FWD 16.990€ ⚡️ 8. Dacia Spring 70

23kWh* | 71pk | FWD 16.990€ 9. Dacia Sandero TCe110

999cc | 3cil | 110pk | FWD 17.290€ 10. Dacia Sandero Stepway TCe110

999cc | 3cil | 110pk | FWD 17.290€

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

✪ Eco-G: de zogenaamde "Eco-G"-modellen van Renault en Dacia kunnen naast benzine ook met LPG getankt worden.

✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.







