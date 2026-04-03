Dit zijn de 10 goedkoopste tankstations in Oost-Vlaanderen

Diesel en benzine zijn nog nooit zo duur geweest. Het loont dus meer dan ooit de moeite een kleine omweg te maken voor een volle tank. Wij helpen je met een overzicht van de 10 goedkoopste gemeentes om diesel en benzine te tanken in Oost-Vlaanderen.

Laatste update: 3 april 2026

Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.

Goedkoopste Diesel Oost-Vlaanderen

Locatie Tankstation Prijs

Diesel B7 1. Lierde Gulf Lierde

Steenweg 14

9570 Lierde 2,213€ 2. Denderleeuw T-EXPRESS

Wellestraat 4-6

9470 Denderleeuw 2,221€

Ontdek de Audi Q6, vanaf 439€ p/m 3. Erpe-Mere Q8

Gentsesteenweg 27

9420 Erpe-Mere 2,230€ 4. Ronse Q8

Zonnestraat 6

9600 Ronse 2,231€ 5. Lokeren Esso

Zelebaan 91

9160 Lokeren 2,231€ 6. Aalter TotalEnergies

Groendreef 7-9

9880 Aalter 2,251€ 7. Wetteren Shell

Zuidlaan 296

9230 Wetteren 2,262€ 8. Destelbergen DATS 24

Dendermondsesteenweg 694

9070 Destelbergen 2,265€ 9. Aalst DATS 24

Brusselsesteenweg 41

9300 Aalst 2,265€ 10. Brakel Gabriëls

Industrielaan 2

9660 Brakel 2,265€

Goedkoopste Benzine Oost-Vlaanderen

Locatie Tankstation Prijs

Super 95 E10 1. Aalter TotalEnergies

Groendreef 7-9

9880 Aalter 1,831€ 2. Deinze Gabriëls

Gaversesteenweg 307

9800 Deinze 1,839€

Ontdek de Audi Q6, vanaf 439€ p/m 3. Kruishoutem Esso Express

Deinsesteenweg 31

9770 Kruishoutem 1,839€ 4. Maldegem Gabriëls

Koning Leopoldlaan 81

9990 Maldegem 1,845€ 5. Aalst DATS 24

Brusselsesteenweg 41

9300 Aalst 1,848€ 6. Brakel Gabriëls

Industrielaan 2

9660 Brakel 1,848€ 7. Denderleeuw DATS 24

Kasteelstraat 28-30

9470 Denderleeuw 1,848€ 8. Dendermonde DATS 24

Mechelsesteenweg 352

9200 Dendermonde 1,848€ 9. Destelbergen DATS 24

Dendermondsesteenweg 694

9070 Destelbergen 1,848€ 10. Eeklo Gabriëls Eeklo

14 Gentsesteenweg

9900 Eeklo 1,848€

