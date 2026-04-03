Dit zijn de 10 goedkoopste tankstations in Oost-Vlaanderen

/ 3 april 2026 / 1 Reactie / budget

blauwe diesel pomp

Diesel en benzine zijn nog nooit zo duur geweest. Het loont dus meer dan ooit de moeite een kleine omweg te maken voor een volle tank. Wij helpen je met een overzicht van de 10 goedkoopste gemeentes om diesel en benzine te tanken in Oost-Vlaanderen.

Laatste update: 3 april 2026
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.
Goedkoopste Diesel Oost-Vlaanderen

LocatieTankstationPrijs
Diesel B7
1. LierdeGulf Lierde
Steenweg 14
9570 Lierde		2,213€
2. DenderleeuwT-EXPRESS
Wellestraat 4-6
9470 Denderleeuw		2,221€

3. Erpe-MereQ8
Gentsesteenweg 27
9420 Erpe-Mere		2,230€
4. RonseQ8
Zonnestraat 6
9600 Ronse		2,231€
5. LokerenEsso
Zelebaan 91
9160 Lokeren		2,231€
6. AalterTotalEnergies
Groendreef 7-9
9880 Aalter		2,251€
7. WetterenShell
Zuidlaan 296
9230 Wetteren		2,262€
8. DestelbergenDATS 24
Dendermondsesteenweg 694
9070 Destelbergen		2,265€
9. AalstDATS 24
Brusselsesteenweg 41
9300 Aalst		2,265€
10. BrakelGabriëls
Industrielaan 2
9660 Brakel		2,265€
✪ Producten die geaccentueerd worden met een achtergrondkleur zijn advertenties.

Goedkoopste Benzine Oost-Vlaanderen

LocatieTankstationPrijs
Super 95 E10
1. AalterTotalEnergies
Groendreef 7-9
9880 Aalter		1,831€
2. DeinzeGabriëls
Gaversesteenweg 307
9800 Deinze		1,839€

3. KruishoutemEsso Express
Deinsesteenweg 31
9770 Kruishoutem		1,839€
4. MaldegemGabriëls
Koning Leopoldlaan 81
9990 Maldegem		1,845€
5. AalstDATS 24
Brusselsesteenweg 41
9300 Aalst		1,848€
6. BrakelGabriëls
Industrielaan 2
9660 Brakel		1,848€
7. DenderleeuwDATS 24
Kasteelstraat 28-30
9470 Denderleeuw		1,848€
8. DendermondeDATS 24
Mechelsesteenweg 352
9200 Dendermonde		1,848€
9. DestelbergenDATS 24
Dendermondsesteenweg 694
9070 Destelbergen		1,848€
10. EekloGabriëls Eeklo
14 Gentsesteenweg
9900 Eeklo		1,848€
✪ Producten die geaccentueerd worden met een achtergrondkleur zijn advertenties.