Dit zijn de 5 goedkoopste tankstations in Antwerpen
Diesel en benzine zijn nog nooit zo duur geweest. Het loont dus meer dan ooit de moeite een kleine omweg te maken voor een volle tank. Wij helpen je met een overzicht van de 5 goedkoopste gemeentes om diesel en benzine te tanken in Antwerpen.
Laatste update: 7 april 2026
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.
Goedkoopste Diesel Antwerpen
|Locatie
|Tankstation
|Prijs
Diesel B7
|1. Ravels
|Tankstation De Kinderen
Grote Baan 4
2380 Ravels
|2,191€
|2. Lille
|Avia
Wechelsebaan 107
2275 Lille
|2,216€
|3. Merksplas
|Esso Express
Steenweg Op Beerse 70
2330 Merksplas
|2,221€
|4. Wommelgem
|Esso
Autolei 276
2160 Wommelgem
|2,221€
|5. Emblem
|Q8
Liersesteenweg 2
2520 Emblem
|2,230€
Goedkoopste Benzine Antwerpen
|Locatie
|Tankstation
|Prijs
Super 95 E10
|1. Emblem
|Q8
Liersesteenweg 2
2520 Emblem
|1,821€
|2. Stabroek
|TotalEnergies
Driehoek 64
2940 Stabroek
|1,831€
Ontdek de Audi Q6, vanaf 439€ p/m
|3. Merksplas
|Esso Express
Steenweg Op Beerse 70
2330 Merksplas
|1,836€
|4. Oud-Turnhout
|Tankstation KOEN
Steenweg Op Mol 126
2360 Oud-Turnhout
|1,838€
|5. Schoten
|Gabriels
Brechtsebaan 447
2900 Schoten
|1,839€
