Dit zijn de 5 goedkoopste tankstations in Antwerpen

/ 7 april 2026 / budget

Diesel en benzine zijn nog nooit zo duur geweest. Het loont dus meer dan ooit de moeite een kleine omweg te maken voor een volle tank. Wij helpen je met een overzicht van de 5 goedkoopste gemeentes om diesel en benzine te tanken in Antwerpen.

Laatste update: 7 april 2026
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.
Goedkoopste Diesel Antwerpen

LocatieTankstationPrijs
Diesel B7
1. RavelsTankstation De Kinderen
Grote Baan 4
2380 Ravels		2,191€
2. LilleAvia
Wechelsebaan 107
2275 Lille		2,216€

3. MerksplasEsso Express
Steenweg Op Beerse 70
2330 Merksplas		2,221€
4. WommelgemEsso
Autolei 276
2160 Wommelgem		2,221€
5. EmblemQ8
Liersesteenweg 2
2520 Emblem		2,230€
✪ Producten die geaccentueerd worden met een achtergrondkleur zijn advertenties.

Goedkoopste Benzine Antwerpen

LocatieTankstationPrijs
Super 95 E10
1. EmblemQ8
Liersesteenweg 2
2520 Emblem		1,821€
2. StabroekTotalEnergies
Driehoek 64
2940 Stabroek		1,831€

3. MerksplasEsso Express
Steenweg Op Beerse 70
2330 Merksplas		1,836€
4. Oud-TurnhoutTankstation KOEN
Steenweg Op Mol 126
2360 Oud-Turnhout		1,838€
5. SchotenGabriels
Brechtsebaan 447
2900 Schoten		1,839€
✪ Producten die geaccentueerd worden met een achtergrondkleur zijn advertenties.