Dit zijn de 5 goedkoopste tankstations in Antwerpen

Diesel en benzine zijn nog nooit zo duur geweest. Het loont dus meer dan ooit de moeite een kleine omweg te maken voor een volle tank. Wij helpen je met een overzicht van de 5 goedkoopste gemeentes om diesel en benzine te tanken in Antwerpen.

Laatste update: 7 april 2026

Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.

Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Goedkoopste Diesel Antwerpen

Locatie Tankstation Prijs

Diesel B7 1. Ravels Tankstation De Kinderen

Grote Baan 4

2380 Ravels 2,191€ 2. Lille Avia

Wechelsebaan 107

2275 Lille 2,216€

Ontdek de Audi Q6, vanaf 439€ p/m 3. Merksplas Esso Express

Steenweg Op Beerse 70

2330 Merksplas 2,221€ 4. Wommelgem Esso

Autolei 276

2160 Wommelgem 2,221€ 5. Emblem Q8

Liersesteenweg 2

2520 Emblem 2,230€

✪ Producten die geaccentueerd worden met een achtergrondkleur zijn advertenties.





Goedkoopste Benzine Antwerpen

Locatie Tankstation Prijs

Super 95 E10 1. Emblem Q8

Liersesteenweg 2

2520 Emblem 1,821€ 2. Stabroek TotalEnergies

Driehoek 64

2940 Stabroek 1,831€

Ontdek de Audi Q6, vanaf 439€ p/m 3. Merksplas Esso Express

Steenweg Op Beerse 70

2330 Merksplas 1,836€ 4. Oud-Turnhout Tankstation KOEN

Steenweg Op Mol 126

2360 Oud-Turnhout 1,838€ 5. Schoten Gabriels

Brechtsebaan 447

2900 Schoten 1,839€

✪ Producten die geaccentueerd worden met een achtergrondkleur zijn advertenties.










