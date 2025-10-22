Elektrische Mercedes GLC: prijs & info (2026)

De Mercedes GLC EV is een volledig elektrische SUV met een realistisch rijbereik tot 515 km. De auto is momenteel (2025) te bestellen en leverbaar in België.

Laatste update: 22 oktober 2025

Automerken passen hun prijzen regelmatig aan in de loop van het jaar. Deze pagina wordt dan ook continu bijgewerkt in functie van nieuwe data.



Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Mercedes GLC EV prijs

Een Mercedes GLC Electric kopen kan in België vanaf 72.479€ inclusief BTW. Later komen er ook nog andere versies op de markt, waaronder een goedkopere instapversie. De prijzen van alle reeds bekende versies vind je in onderstaande tabel.

Versie Prijs Actieradius Mercedes GLC EV instapversie

94kWh* | 370pk* | RWD 65.000€* 530 km* Mercedes GLC 400 4MATIC

94kWh | 489pk | AWD 72.479€ 515 km

✪ Prijs: nieuwprijzen in België, inclusief BTW. Prijzen met een sterretje zijn schattingen door de redactie van eGear.be, indien de officiële prijs nog niet vrijgegeven is.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

✪ min: gemiddelde tijd in minuten om de batterij te laden van 10% tot 80% aan een snellader.

✪ Actieradius: de realistische range (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.

✪ Waarden met een sterretje zijn schattingen door de redactie, in het geval de exacte waarde nog niet bekend is.





Foto’s