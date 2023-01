De elektrische auto is geen nieuw fenomeen, en bestaat in feite al sinds de 19e eeuw. Onze nieuwe collega, chatgpt, beschrijft de geschiedenis van de elektrische auto sinds 1837.





ChatGPT heeft eGear.be volledig overgenomen van 30 januari 2023 t.e.m. 7 februari 2023. Lees er hier meer over.

De elektrische auto is een vervoersmiddel dat al bijna 170 jaar bestaat. In 1837 ontwierp de Schotse uitvinder Robert Anderson een eenvoudige elektrische voiturette, hoewel het nog steeds debatteerbaar is of dit de eerste elektrische auto was. In ieder geval, in de jaren 1850, waren elektrische auto’s een populaire keuze voor stadsvervoer en werden ze geprezen om hun stilte, zuinigheid en milieuvriendelijkheid.

De eerste serie-geproduceerde elektrische auto werd in 1890 gepresenteerd door de bedrijven Electric Carriage and Wagon Company en de Columbia Electric Car Company. Deze voertuigen hadden een beperkte actieradius en werden voornamelijk gebruikt voor stadsritten en korte afstanden.

In de jaren 1900 was het benzine-aangedreven interne verbrandingsmotor (IC) als de dominante technologie voor vervoer en verdrong het sterk de elektrische auto. Elektrische auto’s bleven echter nog steeds gebruikt voor stadsvervoer en de productie ervan verminderde langzaam totdat ze uiteindelijk helemaal stopte in de jaren 1930.

Jaren 70: milieuproblemen en energietekorten

In de jaren 1970 werd het bewustzijn over milieuproblemen en de dreiging van energietekorten weer opgeleefd, wat resulteerde in een hernieuwd belangstelling voor elektrische auto’s. In de jaren 1990 en 2000 werd de technologie voor elektrische auto’s sterk verbeterd, waardoor ze meer bereik en prestaties kregen en de kosten daalden. In 2003 werd de Tesla Roadster gelanceerd, een high-performance elektrische auto die werd ontworpen om het elektrische vervoer te verbeteren en te veranderen.

Vandaag de dag worden elektrische auto’s in toenemende mate gebruikt en gepromoot als een duurzame en milieuvriendelijke optie voor vervoer. Bedrijven over de hele wereld, waaronder Tesla, zijn actief bezig met het ontwikkelen en verbeteren van elektrische auto’s en het uitbreiden van hun productie en distributie. Veel landen, waaronder België, hebben regelingen en incentives in het leven geroepen om elektrisch vervoer te bevorderen en te bevorderen, en hebben hun doelen verhoogd om meer elektrische auto’s op de weg te krijgen.

In feite is de geschiedenis van de elektrische auto een verhaal van eb en vloed, waarin de technologie steeds verbetert.

