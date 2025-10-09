OFFICIEEL: Ferrari komt met eerste elektrische auto in 2026

Ferrari zal in de lente van 2026 zijn eerste elektrische auto lanceren. Vandaag toont het merk reeds het chassis en de belangrijkste specificaties.

Terwijl de Belgische regeringen er alles aan doen om de groei van de elektrische auto enigszins af te remmen, gaat Ferrari uiteindelijk overstag. Vandaag kondigt het merk aan dat het in de lente van 2026 zijn eerste elektrische auto, de “Ferrari Elettrica”, zal introduceren.

De Italianen tonen vandaag het productierijpe chassis en delen reeds heel wat specificaties. De Elettrica krijgt een 122 kWh (bruto) batterij, vierwielaandrijving, meer dan 1.000 pk vermogen, en zal ongeveer 2.300 kg wegen.

De sprint naar 100 doet de Ferrari Elettrica in 2,5 seconden en zijn topsnelheid bedraagt 310 km/u. In theorie (WLTP) moet deze elektrische Ferrari 530 km ver geraken op een volle accu, wat in de praktijk naar onze inschatting zal neerkomen op 425 km. Het snellaadvermogen bedraagt een spectaculaire 350 kW.

Voor zelfstandigen, ondernemers en managementvennootschappen komt de Ferrari Elettrica nog juist op tijd, want 2026 wordt het laatste jaar dat een elektrische auto nog 100% fiscaal aftrekbaar zal zijn.

Hoeveel de Ferrari Elettrica moet gaan kosten, is nog niet officieel geweten, maar wij denken aan een bedrag rond de 400.000€.