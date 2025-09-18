Dit Belgisch laadstation voor elektrische auto’s krijgt eigen restaurant

Laadpaalnetwerk Fastned opent zijn eerste restaurant in België.

Onderweg snelladen met je elektrische auto is tegenwoordig meestal een triestig gebeuren.

Tijdens de pioniersjaren van Tesla kon je nog een beetje staan netwerken met die andere early adopter die tegen de stroom in elektrisch reed, maar tegenwoordig blijft de gemiddelde EV-rijder gewoon lekker knus in zijn cocoon zitten. Als je honger hebt ben je meestal aangewezen op een belabberd broodje van het nabijgelegen tankstation en als je een beetje pech hebt valt er in de wijde omgeving helemaal niets te eten.

Daar wil Fastned nu verandering in brengen met de opening van een Fastned restaurant, waar je verondersteld bent van een lekkere en ecologisch verantwoorde maaltijd te kunnen scoren. Het eerste Belgische Fastned laadstation dat de eer krijgt om een dergelijk restaurant te openen is Gentbrugge. Voortaan kan je daar dus terecht voor een maaltijd, een koffie en een toiletbezoek.

Fastned wil deze formule de komende jaren uitrollen naar andere laadstations.