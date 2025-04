We geven een overzicht van de best verkochte elektrische auto’s in de Verenigde Staten in Q1 2025, en bekijken in het bijzonder hoe Tesla het doet.

Sinds Elon Musk’s politiek activisme een hoogtepunt heeft bereikt, heeft Tesla het zwaar te verduren. Tesla’s worden gevandaliseerd, er worden ontradingscampagnes opgezet (een voorbeeld vind je in de video onderaan dit artikel) en Tesla-rijders worden uitgejouwd. Zelfs wij kregen onlangs te maken met verkeersagressie toen we op pad mochten met de nieuwe Tesla Model Y.

Dit alles laat zich voelen in de verkoopcijfers. De Tesla-verkoop daalt stevig, en toch blijven hun modellen het relatief gezien goed doen. In Europa is de Model Y nog altijd de best verkochte elektrische auto in 2025, en ook op wereldniveau is dat zo.

Hoe zou het gaan op de thuismarkt, de Verenigde Staten, waar Tesla misschien nog het zwaarst te lijden heeft onder vandalisme?

Ook in de VS blijft Tesla met de Model Y en de Model 3 de best verkochte EV’s leveren tijdens het eerste kwartaal van 2025. Toch ging Tesla ook hier achteruit, maar wel slechts 8,6% ten opzichte van Q1 2024. Ter vergelijking, in België ging de Tesla-verkoop 58,2% achteruit in Q1 2025.

Tesla blijft het dus ondanks alles vrij goed doen in de VS. Als Tesla zelfs in deze omstandigheden redelijk stand houdt, vragen we ons af wat het opwaarts potentieel zou zijn mocht topman Elon Musk bijvoorbeeld een stap opzij zetten…

In onderstaande tabel vind je de 10 best verkochte elektrische auto’s in de VS in Q1 2025.

✪ Sales: aantal nieuwe inschrijvingen tijdens Q1 2025, in de Verenigde Staten (bron: teslarati).

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.