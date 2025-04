Belgische Tesla-verkoop zakte nog verder weg in maart 2025

De Belgische inschrijvingscijfers voor het eerste kwartaal van 2025 zijn binnen, en daaruit blijkt een dramatische situatie voor Tesla.

Tijdens de eerste 3 maanden van 2025 werden in België 120.940 nieuwe personenwagens ingeschreven, en dat zijn er 10,5% minder dan in Q1 2024. De dalende verkoop in 2024 blijkt zich dus verder te zetten in 2025.

Het goede nieuws is dat het aandeel van de 100% elektrische auto blijft stijgen, van 28,5% in Q1 2024 naar 34,0% in Q1 2025. Ook in absolute aantallen is er nog altijd een stijging, van ongeveer 38.515 BEV’s in Q1 2024 naar ongeveer 41.120 BEV’s in Q1 2025 (+6,8%).

De groei is echter niet toe te schrijven aan Tesla, want dat merk gaat zienderogen achteruit. In januari 2025 daalden de inschrijvingscijfers jaar-op-jaar -44,8%, in februari 2025 -53,6% en in maart 2025 zelfs -69,3%. Dit alles is goed voor een gecumuleerde achteruitgang van -58,2% in Q1 2025. Tijdens het eerste kwartaal van 2025 werden in totaal 3.019 nieuwe Tesla’s ingeschreven.

Tesla is met bovenstaande cijfers het snelst dalende volumemerk in Q1 2025, gevolgd door Mazda (-51,8%), Volvo (-46,5%) en Land Rover (-36,7%).

Misschien wordt april beter voor Tesla nu de leveringen van de Model Y facelift op gang moeten beginnen komen.