Dit worden de 5 best verkopende elektrische auto’s in 2026

26 november 2025

nieuwe BMW iX3 opladen

Overzicht van de elektrische auto’s die volgens onze redactie volgend jaar het best zullen verkopen in België.

Het nieuwe jaar komt met rasse schreden dichterbij. Hoog tijd dus om ons licht te werpen op de elektrische modellen waarvan wij denken dat ze het best zullen verkopen in België. Welke modellen denk jij dat het best zullen scoren in 2026? Laat het weten in de reacties!

FotoAutoPrijs
1. BMW iX1 🇩🇪50.900€
2. Audi Q6 e-tron 🇩🇪64.650€
3. Tesla Model Y 🇩🇪39.990€
4. BMW iX3 🇭🇺69.900€
5. Volvo EX30 🇧🇪38.180€
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
✪ Vlagje: land van productie.
