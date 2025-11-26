Dit worden de 5 best verkopende elektrische auto’s in 2026

Overzicht van de elektrische auto’s die volgens onze redactie volgend jaar het best zullen verkopen in België.

Het nieuwe jaar komt met rasse schreden dichterbij. Hoog tijd dus om ons licht te werpen op de elektrische modellen waarvan wij denken dat ze het best zullen verkopen in België. Welke modellen denk jij dat het best zullen scoren in 2026? Laat het weten in de reacties!