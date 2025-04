Dit zijn de 10 best verkopende elektrische auto’s in België (2025)

Overzicht van de best verkopende 100% elektrische auto’s tijdens het eerste kwartaal van 2025 in België.

Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe elektrische auto’s met het hoogste aantal inschrijvingen in België, tijdens de eerste drie maanden van 2025.

Het is opvallend dat Tesla van zijn troon valt in België. De populaire Model Y zakt van plaats 1 in 2024 naar plaats 6 in Q1 2025. Dit zou verklaard kunnen worden doordat de leveringen van de facelift nog op gang moeten komen, maar de Model 3 zakt ook stevig, van plaats 3 in 2024 naar plaats 9 in Q1 2025. De kans dat Elon zijn politiek activisme een rol speelt is dus groot. Dit is opmerkelijk, omdat de Model Y wel nog altijd de best verkopende elektrische auto is in Europa, de Verenigde Staten en de hele wereld in 2025. De Belgen wijken dus stevig af van de trend.

✪ Sales: aantal nieuwe inschrijvingen tijdens Q1 2025 in België (bron: febiac).

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.





BMW profiteert van de neergang van Tesla. De volledige top 3 wordt nu namelijk gekaapt door BMW, en plaats 4 en 5 worden ingenomen door VW-producten.

Verder zetten de trends van 2024 zich verder in 2025. De hele automarkt zit in dalende lijn. In Q1 2025 werden er in België 120.940 nieuwe auto’s ingeschreven, en dat zijn er 10,5% minder dan tijdens het eerste kwartaal van 2024.

LEES OOK: Deze 22 plug-in hybrides blijven fiscaal voordelig in 2026 en 2027

De elektrische auto blijft ook verder marktaandeel winnen. Maar liefst 33,4% (40.402 BEV’s in totaal) van alle nieuwe auto’s was volledig elektrisch in Q1 2025, een stijging van 4,9% ten opzichte van Q1 2024. Uiteraard wordt het grootste deel (86,8%) nog steeds door bedrijven ingeschreven.

De particulier kiest nog altijd vooral benzinewagens, en liefst de Dacia Sandero (3.063 particuliere inschrijvingen), de Toyota Yaris (1.850), de Dacia Duster (1.655), de Renault Captur (1.457) en de Renault Clio (1.411).