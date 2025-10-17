EU wil bedrijven quota opleggen voor elektrische auto’s (minstens 90%)

Als het van de Europese Unie afhangt, zullen bedrijven binnenkort niet meer enkel gestimuleerd worden om elektrische voertuigen aan te kopen, ze zullen er toe verplicht worden.

Terwijl Duitsland onderhandelt over de afschaffing van het verbod op verbrandingsmotoren in 2035, probeert de EU langs een achterdeur de verbrandingsmotor uit te faseren.

De Europese Commissie werkt momenteel namelijk aan een wetsvoorstel dat quota oplegt aan bedrijven omtrent de aandrijflijnen van hun vloot. Volgens het huidige voorstel moet in 2027 minstens 50% van alle nieuw aangekochte voertuigen volledig elektrisch zijn, en dat moet stijgen naar 90% tegen 2030.

Dit voorstel zou nog voor 2026 gestemd moeten worden het Europees Parlement.

Voor bedrijven wordt dit een hele uitdaging, niet het minst voor autoverhuurbedrijven, die ook onder de regeling zouden vallen. De autoverhuursector haalt o.a. dat de restwaarde van elektrische auto’s te laag is, waardoor de sector genoodzaakt zal zijn om de huurprijzen op te drijven. Verder zijn er volgens de sector ook te weinig laadpunten in en rondom de plekken waar veel autoverhuurbedrijven gevestigd zijn, vaak bij luchthavens en treinstations.