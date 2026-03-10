Na sluiting Duitse kerncentrales wil EU wereldleider worden op vlak van kernenergie

De Europese Unie moet wereldleider worden op het vlak van kernenergie, dat heeft Ursula Von der Leyen vandaag gezegd op een topontmoeting in Parijs.

De afgelopen 20 jaar werden EU-landen door de Europese Commissie aangespoord om uit kernenergie te stappen. Duitsland gaf het goede voorbeeld, en sloot zijn laatste kerncentrale in 2023.

Als gevolg van de energiecrisissen van de afgelopen jaren, begint de Europese Commissie nu van strategie te veranderen. Op de Nuclear Energy Summit in Parijs, heeft Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen vandaag gezegd dat het van de EU de wereldleider wil maken op het vlak van kernenergie.

Vooral de nieuwe technologie van kleine modulaire kernreactoren (SMR’s) moet daarin een belangrijke rol gaan spelen. Die technologie zit nu nog in de ontwikkelingsfase, maar de eerste SMR’s zouden volgens Von der Leyen al in 2030 klaar moeten zijn. Von der Leyen zei vandaag ook nog dat de Europese kernuitstap een strategische vergissing was.





