Na sluiting Duitse kerncentrales wil EU wereldleider worden op vlak van kernenergie
De Europese Unie moet wereldleider worden op het vlak van kernenergie, dat heeft Ursula Von der Leyen vandaag gezegd op een topontmoeting in Parijs.
De afgelopen 20 jaar werden EU-landen door de Europese Commissie aangespoord om uit kernenergie te stappen. Duitsland gaf het goede voorbeeld, en sloot zijn laatste kerncentrale in 2023.
Als gevolg van de energiecrisissen van de afgelopen jaren, begint de Europese Commissie nu van strategie te veranderen. Op de Nuclear Energy Summit in Parijs, heeft Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen vandaag gezegd dat het van de EU de wereldleider wil maken op het vlak van kernenergie.
Vooral de nieuwe technologie van kleine modulaire kernreactoren (SMR’s) moet daarin een belangrijke rol gaan spelen. Die technologie zit nu nog in de ontwikkelingsfase, maar de eerste SMR’s zouden volgens Von der Leyen al in 2030 klaar moeten zijn. Von der Leyen zei vandaag ook nog dat de Europese kernuitstap een strategische vergissing was.
5 reacties
Wat gaat het volgende zijn? “Europa wil al zijn kolonies terug tegen 2030”
We gaan dus onze afhankelijkheid van olie en gas inruilen voor een afhankelijkheid van uranium. Het lijkt er op dat onze politici de domheid van trump proberen te overtreffen. En zeggen dat we gans Europa van stroom kunnen voorzien door een klein stukje van de Sahara vol zonnespiegels te zetten.
Nuclear stupidity
Kernenergie is uiteraard de oplossing van de toekomst.
Dat is het al 70 jaar. 🙂
En politici doen overal zowat hetzelfde: gouden bergen beloven voor…….. morgen.
Nog even geduld dus, na morgen komt telkens een nieuwe morgen.
In het nu zorg je er beter voor dat je eigen energiehuishouden op punt staat ipv het uit handen te geven aan derden die alleen op eigen winstoogmerk de focus leggen.
Ik ben daar nogal gerust in: kernenergie is in West-Europa gewoon niet meer betaalbaar. Ik hoor en lees veel woeste aankondigingen, niet zelden in de aanloop naar verkiezingen, maar zie heel weinig concrete stappen.