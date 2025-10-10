Duitsland wil Europees verbod op verbrandingsmotoren onmiddellijk afschaffen
Vanaf 2035 mogen er van de EU geen auto’s met verbrandingsmotoren meer verkocht worden in Europa. Duitsland wil dat plan zo snel als mogelijk van tafel.
In een interview op de Duitse zender NTV heeft Duits bondskanselier Friedrich Merz deze week gezegd dat hij wil dat de EU afziet van het verbod op verbrandingsmotoren in 2035.
In 2026 had de Europese Commissie al een evaluatie van dat plan ingelast, maar de Duitsers willen dat deze evaluatie nu al gebeurt, want de Duitse autosector heeft snel duidelijkheid nodig.
Volgens Merz zou het een ernstige fout zijn mocht Duitsland geen onderzoek meer doen naar verbrandingsmotoren, o.a. omdat we dieselmotoren nog hard gaan nodig hebben voor het wegtransport. De bondskanselier vestigt ook zijn hoop op de verdere ontwikkeling en toepassing van synthetische brandstoffen, die door de sector gepromoot worden als milieuvriendelijker dan klassieke brandstoffen.
De toekomst is sowieso elektrisch. Dus als Duitsland de eigen industrie op nog meer achterstand wil zetten, en zo finaal de nek wil omwringen, dan moeten ze in dit achterhoede gevecht vooral veel energie blijven in stoppen, vergeet niet dat dieselgate de grote katalysator is geweest, dus eerst gaan de Duitsers het zelf zoeken, dan gaan ze het slecht aanpakken en nu willen ze het schip nog keren terwijl de transitie onomkeerbaar is. Slechte enkele merken als Porsche hebben hier echt baat bij, dus duidelijk dat de Duitse politici voor de luxe merken strijden en terwijl de rest onder de bus gooien,
Onvoorstelbaar hoe enkele conservatieve geesten de broodnodige transitie steeds maar weer proberen te fnuiken. Als we willen dat straks echt alle auto’s Chinees zijn, dan moeten vooral blijven investeren in fossiele gedrochten. Wat het zwaar verkeer betreft is het zo dat het Duitse Siemens al jaren geleden experimenteerde met bovenleidingen. Daarbij zouden de rechter rijstroken voorzien worden van een bovenleiding voor vrachtwagens. Op de snelweg kunnen ze op die manier elektrisch rijden en ondertussen een kleine batterij opladen om te gebruiken wanneer de snelweg verlaten wordt.