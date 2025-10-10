Duitsland wil Europees verbod op verbrandingsmotoren onmiddellijk afschaffen

Vanaf 2035 mogen er van de EU geen auto’s met verbrandingsmotoren meer verkocht worden in Europa. Duitsland wil dat plan zo snel als mogelijk van tafel.

In een interview op de Duitse zender NTV heeft Duits bondskanselier Friedrich Merz deze week gezegd dat hij wil dat de EU afziet van het verbod op verbrandingsmotoren in 2035.

In 2026 had de Europese Commissie al een evaluatie van dat plan ingelast, maar de Duitsers willen dat deze evaluatie nu al gebeurt, want de Duitse autosector heeft snel duidelijkheid nodig.

Volgens Merz zou het een ernstige fout zijn mocht Duitsland geen onderzoek meer doen naar verbrandingsmotoren, o.a. omdat we dieselmotoren nog hard gaan nodig hebben voor het wegtransport. De bondskanselier vestigt ook zijn hoop op de verdere ontwikkeling en toepassing van synthetische brandstoffen, die door de sector gepromoot worden als milieuvriendelijker dan klassieke brandstoffen.