EU maakt het gemakkelijker om rijbewijs over de grens in te trekken

Door de verplichte invoering van het digitale rijbewijs kan je het binnenkort nog gemakkelijker verliezen door een overtreding in het buitenland.

Het Europees Parlement heeft deze week de introductie van het digitaal rijbewijs goedgekeurd. Dat is een rijbewijs dat je kan voorleggen via je smartphone, of naar verwachting binnen enkele jaren ook via een ingeplante of geïnjecteerde chip. Dit digitaal rijbewijs wordt verplicht in 2030. Wie wil kan daarnaast ook nog een fysiek rijbewijs krijgen op aanvraag krijgen.

Wie in het buitenland een zware overtreding begaat (snelheidsovertreding, rijden onder invloed, ongeval met vluchtmisdrijf), kan zo zijn rijbewijs gemakkelijker geschorst, ingetrokken of beperkt krijgen.

Een voordeel voor de burger is dat het langer geldig is, 15 jaar in plaats van 10 jaar voor de huidige generatie fysieke rijbewijzen.

Verder wordt er nog een wijziging doorgevoerd. Met een rijbewijs B zal je in de toekomst elektrische auto’s tot 4,25 ton mogen besturen in plaats van 3,5 ton vandaag. Die wijziging komt er omdat elektrische auto’s over het algemeen zwaarder zijn dan auto’s met conventionele aandrijflijnen.

De Europese lidstaten krijgen drie jaar de tijd om de nieuwe richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving en een jaar om het in te voeren.