Fiscale wijzigingen voor elektrische auto’s in 2023

Heel wat fiscale gunstmaatregelen voor elektrische voertuigen worden in 2023 afgebouwd, dus het wordt tijd om snel actie te ondernemen als je nog van bepaalde zaken wil genieten. We geven een overzicht van de fiscale wijzigingen die in 2023 zullen gebeuren met betrekking tot elektrisch rijden in België.

1. Plug-in hybrides – brandstofkosten

Bedrijven (vennootschappen, zelfstandigen) die in 2022 nog een “echte” 100% aftrekbare plug-in hybride bestellen kunnen alle kosten die verbonden zijn aan het voertuig, ook de brandstofkosten, voor 100% aftrekken.

Dit zal veranderen op 1 januari 2023. Bedrijven die na 31 december 2022 een echte 100% aftrekbare plug-in hybride bestellen, zullen de brandstofkosten voor maximaal 50% kunnen aftrekken.

2. Plug-in hybrides – aftrekbaarheid daalt

Ook de fiscale aftrekbaarheid van de plug-in hybride auto zelf komt in 2023 op de helling te staan. Bedrijven die een echte plug-in hybride bestellen na 31 mei 2023, zullen deze voor maximaal 75% kunnen afschrijven. Ook de aan het voertuig gerelateerde kosten zullen dan maximaal voor 75% aftrekbaar zijn (voor brandstof maximaal 50%).

Na 2023 zal de situatie nog verslechteren, want de maximale aftrekbaarheid zal geleidelijk dalen om in 2028 op 0% uit te komen.







Volgens onze info zou de datum van 1 juni 2023 nog kunnen verschuiven, maar dat is dus nog steeds niet officieel.

3. Laadpalen – belastingvermindering daalt

Particulieren die een slimme laadpaal installeren kunnen in 2022 genieten van 45% belastingvermindering op de totale kost, met een maximum van 675€.

Op 1 januari 2023 daalt die belastingvermindering naar 30% met een maximum van 450€.

In 2024 daalt deze belastingvermindering verder naar 15% (maximaal 225€).

4. Laadpalen – verhoogde belastingaftrek daalt

Bedrijven die momenteel slimme publiek toegankelijk laadpalen installeren, kunnen genieten van een verhoogde aftrek van 200%. Op 1 april 2023 (dit is al eens verlengd) zal deze aftrekbaarheid dalen naar 150% (voorlopig geldig tot 31 augustus 2024).

Ben jij op de hoogte van nog andere fiscale wijzigingen? Laat het weten in de reacties, en we voegen ze toe aan dit artikel.

