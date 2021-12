Fiscale wijzigingen voor elektrische voertuigen in 2022

We geven een overzicht van enkele belangrijke fiscale wijzigingen in 2022, met betrekking tot elektrische voertuigen.

Er staat weer een nieuw jaar voor de deur, en dat gaat gewoonlijk gepaard met een reeks nieuwe belastingen en belastingvoordelen. Voor elektrische voertuigen zijn dit de belangrijkste veranderingen.

1. Laadpalen – belastingvermindering

Particulieren die in 2022 een slimme laadpaal laten installeren hebben recht op een belastingvermindering van 45%. De laadpaal moet wel voorzien worden van groene stroom, via een groene elektriciteitsleverancier of via je eigen zonnepanelen bijvoorbeeld.

Deze maatregel is eigenlijk al van kracht sinds 1 september 2021. De belastingvermindering zal afnemen na 2022. Lees er hier meer over.

2. Laadpalen – verhoogde belastingaftrek

Ook bedrijven kunnen genieten van een nieuwe gunstige fiscaliteit voor de installatie van laadpalen.

Bedrijven die slimme laadpalen installeren die publiek toegankelijk zijn voor derden, kunnen deze in 2022 aftrekken voor 200%. Van 2023 tot 31 augustus 2024 bedraagt het aftrekpercentage 150%.

3. Laadpalen – verhoogde investeringsaftrek

Bedrijven die laadpalen installeren voor “CO2-vrije vrachtwagens” kunnen in 2022 genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 35%. Vanaf 2023 zal dit percentage dalen.

4. Tankinfrastructuur voor waterstof

Bedrijven die investeren in tankinfrastructuur voor blauwe, turquoise of groene waterstof voor waterstofvrachtwagens, kunnen eveneens genieten van een verhoogde investeringsaftrek. Net zoals bij laadpalen gaat het in 2022 om 35%, en het percentage daalt vanaf 2023.

5. Voordeel alle aard (VAA 2022)

Wie een bedrijfswagen privé gebruikt moet daarover een voordeel alle aard (VAA) bij z’n personenbelasting tellen.

De formule voor elektrische wagens blijft in 2022 ongewijzigd (cataloguswaarde x 6/7 x 4% x ouderdomspercentage), maar de minimum-VAA wordt aangepast aan de inflatie. In 2021 bedroeg de minimum-VAA 1.370€, en in 2022 zal het vermoedelijk minimaal 1.400€ zijn. Dit moet nog bevestigd worden.

Wil je meer weten over alle belastingvoordelen voor elektrische voertuigen, dan kan je hier terecht.

