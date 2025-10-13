Niemand wil elektrische Ferrari, en toch zullen klanten hem verplicht moeten kopen

In 2026 komt Ferrari met een volledige elektrische auto, maar hoe zal het merk deze verkocht krijgen aan een klantenbestand dat vooral houdt van snelle benzineauto’s?

Stel, je wil op zondag boterkoeken kopen bij de bakker, maar je mag dat enkel als je tijdens de week ook minstens 10 witte broden gekocht hebt.

Dat is de strategie van Ferrari. Klanten die in aanmerking willen komen om speciale peperdure modellen te mogen kopen, moeten voordien ook voldoende van de goedkopere Ferrari’s gekocht hebben.

En zo zal Ferrari ook de “Elettrica” aan de man brengen, de eerste volledig elektrische Ferrari die in 2026 op de markt komt, en vorige week aangekondigd werd. Want Ferrari-klanten (en -investeerders) zitten niet te wachten op een elektrische auto. Dat is o.a. te zien aan de beurskoers van het bedrijf, dat noteert met de ticker “RACE”. De koers viel deze maand van ongeveer 505$ naar 395$, door de aankondiging van een EV. Een daling van 22%. Een dergelijke grote en snelle daling is zeer uitzonderlijk voor mature bedrijven op de beurs.

De elektrische Ferrari komt er dan ook niet omdat het merk er hard in gelooft. Maar wel om de gemiddelde CO2-uitstoot van de verkochte auto’s drastisch naar beneden te krijgen, want dat wordt verplicht door Europa. Zo zullen klanten die nog exclusieve modellen met een zeer hoge CO2-uitstoot willen, met de aankoop van een elektrische Ferrari helpen om de gemiddelde CO2-uitstoot naar beneden te krijgen.