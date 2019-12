7 nieuwe elektrische bestelwagens die in 2020 op de markt komen

2020 moet het jaar worden van de elektrische personenauto’s, maar ook de bestelwagenmarkt broedt op elektrificatie. We geven een overzicht van zeven nieuwe elektrische bestelwagens die in 2020 leverbaar worden.

1. Renault Kangoo ZE

Renault wil de huidige elektrische Kangoo in 2020 vervangen door een volledig nieuw model. Voorlopig kregen we daarvan enkel de concept-versie te zien (foto boven dit artikel). Specificaties zijn nog niet bekend, maar wij rekenen alvast op een accucapaciteit van minstens 50 kWh, goed voor 200 à 250 km praktisch rijbereik.

2. Citroën e-Jumpy

Ook bij Citroën mag één en ander aan het stopcontact. De Jumpy krijgt in 2020 een volledig elektrische aandrijving. Er is de keuze uit een 50 of 75 kWh batterij, goed voor een officieel rijbereik van 200 tot 300 km (WLTP). Er komt ook een vervanger voor de elektrische Berlingo, die niet meer leverbaar is, maar die komt pas in 2021.

3. Mercedes eSprinter

Mercedes elektrificeerde in 2019 al de Vito, en daar komt nu de (grotere) eSprinter bij. De elektrische Sprinter beschikt over een 41 of 55 kWh batterij, goed voor een realistisch rijbereik van 115 of 150 km. Vooral bruikbaar in de stad dus. Lees er hier meer over.

4. Opel Vivaro-e

Bij de PSA-groep, dat ondertussen Peugeot, Citroën, Opel en Fiat onder z’n vlag heeft, mogen op termijn alle bestelwagens aan de stekker. Zo ook de Opel Vivaro, die dezelfde aandrijflijn krijgt als de e-Jumpy. Ook hier dus de keuze uit een 50 of 75 kWh batterijpakket.

5. Peugeot e-Expert

PSA-merk Peugeot laat z’n Expert bestelwagen in 2020 op stroom rijden. Ook hier weer de keuze uit een 50 of 75 kWh accu. Prijzen zijn nog niet bekend. De eerste leveringen volgen in het derde kwartaal van 2020. Juist op tijd op met de nieuwe Europese uitstootnormen van 2021 te komen strijden.

6. Fiat Ducato Electric

Fiat, dat nog maar recent samenging met PSA, elektrificeert z’n belangrijkste bestelauto, de Ducato. Aangezien de elektrische Ducato ontwikkeld werd vóór de merger van FCA (Fiat-groep) en PSA heeft deze auto allicht een andere aandrijflijn dan de andere PSA camionetten. Fiat spreekt nog niet over de batterijcapaciteit, maar we mogen wel weten dat de e-Ducato 220 tot 360 km ver geraakt volgens de (verouderde) NEDC-cyclus.

7. Ford Transit Electric

Bij Ford mag de Transit in 2020 volledig op elektriciteit gaan rijden. Specificaties zijn nog niet bekend, en ook op het finale productiedesign is het nog even wachten.

Wil je weten welke elektrische bestelwagens je nu al kan kopen, dan kan je hier terecht.