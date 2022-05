1 op 5 bedrijfswagens zal volledig elektrisch zijn in 2025

Leasingbedrijf Arval vroeg aan 301 Belgische fleetmanagers hoe hun wagenpark de komende jaren zal evolueren. De resultaten zijn opvallend.

Zo geeft 73% van de Belgische fleetmanagers aan dat hun wagenpark de komende jaren even groot zal blijven. 19% van de ondervraagden zegt zelfs dat hun wagenpark zal groeien. Slechts 6% verwacht een krimp.

Dit is een opvallende verwachting gezien het post-covid ingeburgerde thuiswerk, en onze onzekere economie die door logistieke, monetaire, inflatoire en geopolitieke problemen op een recessie lijkt af te stevenen. Maar de Belgische fleetmanagers zijn er gerust in. Ze geven aan dat de bedrijfswagen belangrijk blijft om hun groei te ondersteunen en om talent te behouden en aan te trekken.

Verder verwachten de fleetbeheerders dat in 2025 49% van hun personenwagens, en 57% van hun lichte vrachten louter door een diesel- of benzinemotor zullen worden aangedreven. Het aandeel van volledig elektrische auto’s en lichte vrachten zal in 2025 volgens hun inschatting uitkomen op respectievelijk 20% en 24%.

Één op de vijf bedrijfswagens zal dus al volledig elektrisch zijn in 2025. Het is hierbij interessant om op te merken dat vanaf 2026 enkel volledig elektrische auto’s nog fiscaal aftrekbaar zullen zijn.

