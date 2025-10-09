Elektrische auto onderhevig aan verkeersbelastingen vanaf 1 januari 2026
Vanaf 2026 zal je in Vlaanderen verkeersbelastingen moeten betalen over een elektrische auto, dat is nu officieel bevestigd door Vlaams minister van Financiën Ben Weyts.
Wat we twee dagen geleden reeds schreven, is nu officieel bevestigd door Vlaams minister van Financiën Ben Weyts: vanaf 1 januari 2026 zal je in Vlaanderen verkeersbelastingen moeten betalen wanneer je een elektrische auto inschrijft.
Normaal gezien zal een elektrische auto belast worden aan de lagere fiscale pk tarieven. Concreet wil dat zeggen dat de jaarlijkse verkeersbelasting ongeveer 100€ of minder zal bedragen, en de belasting op inverkeerstelling (BIV) 61,50€. De eerdere voorstellen om elektrische auto’s o.a. te gaan belasten op basis van gewicht, lijken voorlopig van tafel. In januari zullen we het (hopelijk) zeker weten.
Elektrische auto’s die voor 2026 ingeschreven worden, behouden normaal gezien hun vrijstelling.
Ik kan daar perfect mee leven, zolang een brandstofauto maar meer betaald. De Vlaamse regering zou wel eens kunnen gaan kijken bij de noorderburen, was dat niet ons gidsland? Dan is er zeker nog veel marge aan de bovenkant van het spectrum, de auto’s met grote brandstofmotoren of veel pk‘s, die worden in Nederland wel veel veel veel veel zwaarder belast dan in Vlaanderen. Zou de schatkist ook wel ten goede komen.
Het lijkt mij belangrijk om vooral de oudere diesels en krachtige oude benzinewagens systematisch uit het verkeer te gaan halen. Zij veroorzaken het gros van de CO2 uitstoot en de uitstoot van kleine partikels die onze luchtwegen aantasten. Het is ook belangrijk dat de voortrekkers van het aanschaffen van EV’s nu beloond worden voor hun vroege keuze en dus blijvend vrijgesteld blijven van BIV en rijtaks. Nu kan de race starten om alsnog voor 31 december een EV aan te gaan schaffen.. Beter laat dan nooit, 🤟
Een EV maakt ook gebruik van de openbare infra, het is dus maar normaal dat deze daar ook een deel aan bijdraagt.
Subsidies dienen om veranderingen een boost te geven en van de grond te krijgen. Niet om een eeuwigdurend “verworven recht” te blijven.
Het is dus inderdaad niet meer dan normaal dat EV’s ook hun steentje bijdragen aan de uitbouw en het onderhoud aan infra en dat wie tijdig kon beslissen en niet blijft wachten op Godot daarvoor blijvend beloond blijft.
En wat betreft diegenen die pas vanaf 2026 willen of kunnen beslissen: wat is nu 61,5 BIV en 100 € belasting in vergelijking met de taksen geheven op de inschrijving en het gebruik van een auto op fossiele brabrandsto
Ik rij nu al 7 jaar EV en dit in combinatie met PV op het dak. Nog nooit zo goedkoop met een auto gereden als de laatste zeven jaar.
En in tegenstelling tot waterstof – de hoop in bange dagen voor de fossiele industrie – heeft zowat iedere woning al een netaansluiting voor elektriciteit en struikel je bijna over de openbare laadpalen die her en der als paddestoelen uit de grond oprijzen.
Hier is het lokaal bestuur zelfs al begonnen, na de vele AC laadpalen, HPC op eigen terrein en beschikbaar voor iedereen te plaatsen.
De aangewezen weg is vooruit, niet blijven stilstaan en al zeker niet terug achteruit vanwege een gevoel van nostalgie over iets dat nooit meer zal terug komen.
Oponthoud zal er uit wanhoop en angst voor verandering her en der nog wel zijn en komen maar het “point of no return” is al ingezet.