Elektrische auto onderhevig aan verkeersbelastingen vanaf 1 januari 2026

Wat we twee dagen geleden reeds schreven, is nu officieel bevestigd door Vlaams minister van Financiën Ben Weyts: vanaf 1 januari 2026 zal je in Vlaanderen verkeersbelastingen moeten betalen wanneer je een elektrische auto inschrijft.

Normaal gezien zal een elektrische auto belast worden aan de lagere fiscale pk tarieven. Concreet wil dat zeggen dat de jaarlijkse verkeersbelasting ongeveer 100€ of minder zal bedragen, en de belasting op inverkeerstelling (BIV) 61,50€. De eerdere voorstellen om elektrische auto’s o.a. te gaan belasten op basis van gewicht, lijken voorlopig van tafel. In januari zullen we het (hopelijk) zeker weten.

Elektrische auto’s die voor 2026 ingeschreven worden, behouden normaal gezien hun vrijstelling.