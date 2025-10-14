Duitsland voorziet vanaf 2026 opnieuw miljarden elektrische auto subsidies

Vanaf 2026 wil Duitsland miljarden subsidies uitdelen aan arme en lage middenklasse gezinnen die een elektrische auto kopen.

Terwijl België en Vlaanderen zowat alle EV-subsidiëring aan het afbouwen zijn, wil Duitsland opnieuw gaan investeren.

Volgens een artikel van Bloomberg bereidt de Duitse regering van Friedrich Merz een plan voor om €3 miljard EV-premies uit te delen, van 2026 tot 2029. Vooral arme en lage middenklasse gezinnen zouden hiervoor in aanmerking moeten komen, aldus Bloomberg. Volgens Autonews zullen ook tweedehands elektrische auto’s subsidies kunnen krijgen.

Het vorige Duitse EV-premiesysteem werd eind 2023 beëindigd, en sindsdien zit de verkoop van elektrische auto’s in Duitsland in dalende lijn. Vlaanderen had overigens ook een premiesysteem voor elektrische auto’s, en dat werd eind 2024 vervroegd beëindigd om te besparen.

Het nieuwe Duitse subsidiepakket maakt deel uit van een groter plan om de noodlijdende Duitse autoindustrie nieuw leven in te blazen. Als onderdeel daarvan is Duitsland ook hard aan het onderhandelen met de EU, over het annuleren of afzwakken van het plan om auto’s met verbrandingsmotoren te verbieden vanaf 2035.