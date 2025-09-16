Groei elektrische auto onder salariswagens botst tegen plafond in België

Loopt de verkoop van elektrische auto’s stilaan tegen de limieten aan in België?

De afgelopen jaren was de groei van de elektrische auto onstuitbaar in België. Die groei werd in hoofdzaak gedreven door de bedrijfswagenmarkt, want de particulier kocht de afgelopen jaren hoofdzakelijk benzineauto’s.

Volgens hr-dienstverlener Partena Professional is er voor 2025 mogelijk een stagnatie van de elektrische auto in de maak. Zij analyseerden loonfiches van ongeveer 150.000 werknemers bij 20.600 bedrijven. Daaruit blijkt dat tijdens de eerste twee kwartalen van 2025 ongeveer 60% van alle nieuwe bedrijfswagens volledig elektrisch was, en dat percentage ligt in lijn met het percentage van het laatste kwartaal van 2024. We zitten dus al drie kwartalen na elkaar op een plateau.

Vanaf 2026 zullen vennootschappen enkel nog volledig elektrische auto’s fiscaal kunnen aftrekken. De kans is daardoor groot dat deze stagnatie maar een tijdelijk fenomeen zal zijn.