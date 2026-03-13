Elektrische auto’s eindelijk goedkoper – zoveel kostte een gemiddelde EV in 2025

Vanaf 16.990€ koop je tegenwoordig al een EV. Dergelijke goedkope elektrische auto’s maken de EV-markt eindelijk democratischer.

Gisteren publiceerde Transport & Environment (T&E) het EV Progress Report. Daaruit blijkt dat elektrische auto’s eindelijk goedkoper worden. In 2025 bedroeg de gemiddelde prijs van een elektrische auto 42.700€ in Europa, en dat is ongeveer 1.800€ minder dan in 2024. En dat ondanks de hoge algemene inflatie die Europa de laatste jaren kent.

Volgens T&E komt de prijsdaling er vooral dankzij de introductie van heel wat kleine elektrische auto’s, waarmee fabrikanten een groter publiek kunnen aanspreken. In België bijvoorbeeld zitten de 10 goedkoopste elektrische auto’s momenteel in een prijsrange van 16.990€ tot 23.290€ inclusief BTW, en daarmee zijn ze toegankelijk voor consumenten met een beperkt budget.

Duurder dan benzine

Toch zijn elektrische auto’s ook in 2026 nog altijd duurder dan vergelijkbare modellen met diesel- of benzinemotoren.

Pas in 2030 zal prijspariteit (gelijke prijzen) bereikt worden volgens de voorspellingen van T&E.





