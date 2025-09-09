Extra subsidies voor wie elektrische auto met Europese batterij koopt

Vanaf 1 oktober 2025 geeft Frankrijk extra subsidies aan inwoners die een elektrische auto kopen met een Europese batterij.

In België worden geen subsidies meer gegeven aan particulieren die een elektrische auto kopen, maar in ons buurland Frankrijk wel. Wie er een 100% elektrische auto koopt kan tot 4.000€ milieubonus krijgen van de overheid.

Nu heeft de Franse regering aangekondigd dat ze vanaf 1 oktober 2025 nog een extra premie geven aan inwoners die een EV met Europese batterij kopen. Op die manier wil Frankrijk de Europese, en in het bijzonder de Franse auto-industrie een duwtje in de rug geven ten nadele van vooral de Aziatische concurrentie. De protectionistische politiek van Donald Trump vindt dus ook in Europa steeds meer doorgang.

De batterijpremie bedraagt 1.000€ en komt dus bovenop de milieubonus. Binnenkort publiceert de Franse overheid een lijst met auto’s die in aanmerking komen.