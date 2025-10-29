4 fiscale wijzigingen voor elektrische auto’s in 2026 (in België)

We geven een overzicht van de belangrijkste fiscale wijzigingen die we in 2026 mogen verwachten in België, met betrekking tot elektrische auto’s.

1. Verkeersbelasting elektrische auto Vlaanderen

Vanaf 2026 zal je in Vlaanderen voor het eerst jaarlijkse verkeersbelasting moeten betalen voor 100% elektrische auto’s en waterstofauto’s. Elektrische auto’s die reeds ingeschreven waren voor 2026, blijven normaal gezien vrijgesteld.

Hier lees je hoeveel de jaarlijkse verkeersbelasting voor elektrische auto’s zal bedragen.

2. Belasting op inverkeerstelling (BIV)

Vanaf 2026 zal je in Vlaanderen ook voor het eerst BIV moeten betalen bij de inschrijving van een 100% elektrische auto of waterstofauto.

Hier lees je hoeveel de belasting op inverkeerstelling precies zal bedragen voor een elektrische auto.

3. 100% fiscale aftrek hybride auto’s

Zelfstandige eenmanszaken zullen plug-in hybrides in 2026 opnieuw 100% fiscaal kunnen aftrekken. Een voorwaarde is wel dat de CO2-uitstoot volgens de euro 6e-bis norm minder dan 50 gram per km bedraagt. Hier lees je er meer over.

4. Laatste jaar 100% fiscale aftrek elektrische auto’s

Niet meteen een wijziging in 2026, maar wel goed om weten. 2026 wordt het laatste jaar dat Belgische bedrijven 100% elektrische auto’s 100% fiscaal kunnen aftrekken. In 2027 daalt het aftrekpercentage naar 95%, in 2028 naar 90%, in 2029 naar 82,5%, in 2030 naar 75% en in 2031 naar 67,5%.