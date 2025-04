Een elektrische auto genereert heel wat magnetische velden in het interieur, maar zijn deze ook slecht voor je gezondheid?

In Duitsland werd onlangs een onderzoek naar magnetische velden in elektrische auto’s besteld door het Duitse ministerie van milieu en het federaal bureau voor stralingsbescherming.

De onderzoekers gingen aan de slag met 14 auto’s waarvan 11 volledig elektrisch, en kwamen tot enkele interessante conclusies.

Om te beginnen genereren brandstofauto’s ook magnetische velden tijdens het rijden, en de waarden liggen volgens de onderzoekers niet noodzakelijk lager dan bij elektrische auto’s. Het hangt sterk van model tot model af.

De gemeten magnetische velden in een elektrische auto zijn verder sterk afhankelijk van de ruimte en de bedrijfsstatus. Ter hoogte van de voeten ligt de intensiteit van de magnetische velden vaak hoger (want dichter bij de batterij), terwijl deze ter hoogte van de romp en het hoofd relatief zwak zijn. Verder liggen de waarden hoger bij sportief rijgedrag, aldus de onderzoekers. Aan 250 km/u over de Duitse Autobahn rijden verhoogt de kans op hogere straling dan aan 70 km/u over een Vlaamse gewestweg cruisen. Snel accelereren verhoogt de elektromagnetische intensiteit uiteraard ook vaak sterk.

Ook hier op de redactie bij EGEAR.BE meten we al twee jaar magnetische velden in elektrische auto’s, en we kwamen tot hiertoe tot vergelijkbare conclusies. Verder hebben we ook al vastgesteld dat de magnetische velden in sommige EV’s relatief intens worden tijdens het snelladen (DC), terwijl deze bij een trage laadpaal (AC) meestal veel zwakker zijn. Tenslotte meten we op de redactie over het algemeen lagere waarden ter hoogte van het zitvlak bij auto’s met hoger geplaatste stoelen.

Volgens Inge Paulini, voorzitter van het Duitse federaal bureau voor stralingsbescherming, zijn er geen relevante gezondheidseffecten te verwachten van de straling die zij gemeten hebben bij de geteste auto’s.

Ook het Europese project EM-Safety kwam eerder al tot dezelfde conclusie. Volgens dat onderzoek liggen de magnetische waarden in elektrische auto’s onder de 20% van de limieten die zijn vastgelegd door de Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling (ICNIRP). Ter hoogte van het hoofd duikt de straling zelfs onder de 2% van de vastgelegde limieten.